CBF divulga tabela detalhada das rodadas 30 e 31 do Brasileirão; veja detalhes

A CBF divulgou, na noite desta terça-feira, a tabela detalhada das rodadas 30 e 31 da Série A do Campeonato Brasileiro. A 30ª rodada está prevista para acontecer nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de outubro, enquanto os jogos da 31ª rodada estão inicialmente marcados para os dias 26 e 28 do mesmo mês.

O confronto que abrirá a 30ª rodada será entre São Paulo e Vasco da Gama. A bola rola na quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), com estádio a ser definido. No mesmo dia e horário, o Atlético-MG visita o Fortaleza na Arena Castelão.

Já na quinta-feira, 17 de outubro, é a vez de Corinthians e Flamengo entrarem em campo. Brigando contra o rebaixamento, o Timão recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena, enquanto o Rubro-Negro tem clássico contra o Fluminense no Maracanã. Os dois jogos acontecem às 20h.

Na busca pela liderança, o Palmeiras só entra em campo no domingo, dia 20, quando encara o Juventude fora de casa. O duelo está previsto para as 20h, no Alfredo Jaconi. Seu principal rival, o Botafogo, joga na sexta-feira (18) contra o Criciúma, no mesmo horário, com local a definir.

Por outro lado, a 31ª rodada terá menos divisões e terá a maioria de seus jogos no sábado, 26 de outubro. Palmeiras e São Paulo entram em campo para enfrentarem Fortaleza e Criciúma, respectivamente. O Verdão joga no Allianz às 16h30, enquanto o Tricolor vai ao Heriberto Hulse às 21h.

Já o Corinthians fará seu jogo pela 31ª rodada na segunda-feira. O Alvinegro viaja ao Mato Grosso para duelar contra o Cuiabá, a partir das 19h, na Arena Pantanal. A rodada é encerrada com o embate entre Vasco e Bahia, em São Januário, às 21h.

A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro está bastante acirrada. Neste momento, o Botafogo lidera o torneio nacional, com 57 pontos. O Palmeiras está colado no Glorioso, ficando na segunda posição com 56 pontos. O Fortaleza, por sua vez, também sonha com o título e é o terceiro colocado, com 55 pontos. O Flamengo, com 48 pontos, fecha o G4.

Já a parte de baixo da tabela também segue embolada. Criciúma, Athletico-PR e Vitória estão em situação perigosa. O Corinthians é quem abre a zona de rebaixamento, com 28 pontos. O Fluminense é o 18º, com 27. Já o Cuiabá está na 19ª colocação e soma 23 pontos. O Atlético-GO é o lanterna, com 21.

Confira a tabela detalhada das rodadas 30 e 31 do Brasileirão:

30ª rodada

16 de outubro, quarta-feira

São Paulo x Vasco - 21h45 - local a definir

Fortaleza x Atlético-MG - 21h45 - Arena Castelão

17 de outubro, quinta-feira

Flamengo x Fluminense - 20h - Maracanã

Corinthians x Athletico-PR - 20h - Neo Química Arena

18 de outubro, sexta-feira

Atlético-GO x Cuiabá - 19h - Antônio Accioly

Botafogo x Criciúma - 20h - local a definir

Cruzeiro x Bahia - 21h30 - Mineirão

19 de outubro, sábado

Internacional x Grêmio - 16h - Beira-Rio

Vitória x Red Bull Bragantino - 16h - Barradão

20 de outubro, domingo

Juventude x Palmeiras - 20h - Alfredo Jaconi

31ª rodada

26 de outubro, sábado

Grêmio x Atlético-GO - 16h30 - Arena do Grêmio

Vitória x Fluminense - 16h30 - Barradão

Palmeiras x Fortaleza - 16h30 - Allianz Parque

Athletico-PR x Cruzeiro - 18h30 - Ligga Arena

Atlético-MG x Internacional - 19h - Arena MRV

Flamengo x Juventude - 19h - Maracanã

Red Bull Bragantino x Botafogo - 19h - Nabi Abi Chedid

Criciúma x São Paulo - 21h - Heriberto Hulse

28 de outubro, segunda-feira