Casão: Espertinho é o Marcos Braz! Corinthians não pode seguir regulamento?

O colunista Walter Casagrande criticou no UOL News Esporte desta quarta-feira (2) a entrevista do vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, sobre a polêmica mudança de datas na semifinal da Copa do Brasil. Casão ironizou a declaração de Braz de que o Corinthians está querendo ser "espertinho". Para ele, a CBF é a única errada no caso.

'CBF está dando preferência a um e prejudicando o outro': "Tinha que cumprir o regulamento, tinha que cumprir o calendário porque a CBF não pode interferir nas competições que ela organiza num momento crucial do Campeonato Brasileiro em que o Corinthians está lutando para fugir do rebaixamento e mudar a data de um jogo, colocar o domingo para o Flamengo jogar completo na semifinal da Copa do Brasil e antecipar o jogo com o Athletico-PR. Essa era a ideia inicial? Não era. Então, o Corinthians ia ter que jogar desfalcado contra o Athletico-PR, iam faltar jogadores titulares ou que o Ramón Díaz confia mais para jogar contra o Athletico-PR, sendo que esse jogo é crucial. Você está dando uma preferência para um time jogar completo numa semifinal de Copa do Brasil e prejudicando o outro que está correndo risco de rebaixamento, então tem privilégios, tem preferências, não tem equilíbrio".

'Quem está sendo espertinho é o Marcos Braz': "O Marcos Braz falou que o Corinthians está sendo espertinho. Não, quem está sendo espertinho é o Marcos Braz, que de esperteza não tem nada, ele é descarado. Esse negócio de transferir um comportamento ruim que você tem para outra pessoa é uma estratégia mais do que manjada de tipos como o Marcos Braz. Ninguém está certo, ninguém está errado, o Flamengo tem direito de reivindicar uma mudança, o Atlético-MG também, e Vasco e Corinthians têm o direito de negar, não aceitar também, mas ninguém é espertinho. Se for analisar como esperteza é de quem está querendo mudar o jogo porque está sem jogadores titulares para disputar aquela partida. Quem poderia pedir para mudar a data do jogo é o time da casa, o jogo é na casa do Corinthians e o jogo é na casa do Vasco, os dois times que têm o direito de pedir mudança de data não quiseram mudar e mesmo assim o espertinho é o time que está querendo cumprir com o regulamento, na voz do Marcos Braz".

