Benfica x Atlético de Madrid: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, o Benfica recebe o Atlético de Madrid, pela segunda rodada da fase da Liga dos Campeões. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio da Luz.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão exclusiva no streaming MAX.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atle?tico de Madrid (@atleticodemadrid)

Pontuação

Benfica: três pontos em um jogo, começou a rodada na 11ª posição.

Atlético de Madrid: três pontos em um jogo, começou a rodada na 13ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Benfica: quatro vitórias e um empate.

Atlético de Madrid: três vitórias e dois empates.

Prováveis escalações

Benfica: Anatoliy Trubin; Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi e Álvaro Carreras; Florentino Luís, Fredik Aursnes e Orkun Kokçu; Ángel Di María, Vangelis Pavlidis e Kerem Akturkoglu



Técnico: Bruno Lage

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Clément Lenglet, José María Giménez e Samuel Lino; Rodrigo De Paul, Koke e Conor Gallagher; Antoine Griezmann, Alexander Sorloth e Julián Álvarez



Técnico: Diego Simeone

Arbitragem

Serdar Gozubuyuk será o árbitro da partida, com Erwin Zeinstra e Johan Balder como assistentes. Pol van Boekel fica no comando do VAR.