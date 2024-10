Bayern de Munique perde do Aston Villa e desperdiça a chance de retornar à liderança da Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique visitou o Aston Villa no Villa Park e perdeu por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado por Jhon Durán.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Kompany, que era líder antes do início da rodada, desperdiçou a chance de retomar a ponta. Para seguir em primeiro, o time alemão teria que vencer por três tentos de diferença. Assim, caiu para a 14ª colocação, com os mesmos três pontos. O Aston Villa, por sua vez, ganhou posições e aparece na sexta, com seis somados. O Borussia, com a mesma pontuação, mas com saldo de gols superior, é o novo líder da competição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Bayern (@fcbayern)

Eintracht Frankfurt, pela sexta rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no Deutsche Bank Park. Já o Aston Villa duela diante do Manchester United no domingo, desta vez pela sétima rodada da Premier League. A partida acontece às 10h, no Villa Park.

O Bayern de Munique retorna aos gramados no próximo domingo, contra o

Primeiro tempo

Aos cinco minutos, Harry Kane aproveitou o cruzamento e fez o movimento do cabeceio para o gol. No entanto, Dibu Martínez fez ótima defesa para salvar o Aston Villa.

Aos 23, Pau Torres pegou a assistência de Philogene dentro da área e emendou para o fundo das redes. Porém o VAR alegou impedimento de Ramsey no início da jogada.

No minuto seguinte, os mandantes chegaram novamente com perigo. Onana aproveitou o corte mal feito por Davies e chutou de primeira, mas Neuer, bem posicionado, fez a defesa.

Segundo tempo

Aos sete, Pavlovic cruzou e a bola desviou no cotovelo de Konsa. Assim, os jogadores do Bayern pediram pênalti, mas o árbitro entendeu como jogada legal e mandou seguir.

Musiala conseguiu boa tabela com Harry Kane aos 18 minutos. Posteriormente, o atleta ajeitou para finalizar, mas Pau Torres chegou bem e afastou para escanteio.

O Aston Villa respondeu com o bonito gol anotado por Jhon Durán, aos 34 minutos. O colombiano recebeu do espanhol Pau Torres e, ao perceber o goleiro Neuer adiantado, mandou por cobertura.