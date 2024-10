Barcelona oficializa contratação do goleiro Szczesny, que deixa a aposentadoria

O Barcelona confirmou na manhã desta quarta-feira a contratação do goleiro Wojciech Szczesny, que havia anunciado sua aposentadoria do futebol no fim última temporada. Agora, o arqueiro polonês volta atrás em sua decisão para poder substituir Ter Stegen no Barça.

O goleiro alemão teve uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito e deve desfalcar o Barcelona até o fim da temporada. Desta forma, o contrato de Szczesny com o clube espanhol é válido apenas até o dia 30 de junho de 2025.

"Estou muito orgulhoso de ser o novo jogador do Barcelona. Visca Barça!", disse Szczesny.

Publicação de @fcbarcelona Ver no Threads

Com o fim da janela de transferências no fim de agosto, o Barcelona só poderia contratar atletas sem vínculo com clubes. Szczesny chega ao time comandado por Hansi Flick sem custos, com a equipe precisando arcar apenas com salários e luvas.

Aos 34 anos, Szczesny teve passagens por Arsenal, Brentford, Roma e Juventus, clube no qual havia anunciado que encerraria sua carreira. Ele também foi figura constante na seleção polonesa, tendo participado de duas Copas do Mundo e duas Eurocopas.

De acordo com a imprensa europeia, o atacante Lewandowski, companheiro de Szscesny na seleção da Polônia, ajudou o Barcelona a convencer o goleiro em ingressar no clube.