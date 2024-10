Autor de gol, Coutinho lamenta derrota, mas garante resultado em São Januário: "Vamos buscar"

O Vasco foi derrotado por 2 a 1 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira, na Arena MRV, em partida válida pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O meia Philippe Coutinho, que cravou o tento do Cruzmaltino, lamentou o resultado, mas elogiou a atuação da equipe. O jogador ressaltou a confiança na classificação em São Januário.

"A gente queria ganhar o jogo. Mas vamos buscar o resultado dentro de nossa casa. A nossa torcida vai nos apoiar. Vamos buscar a classificação no Caldeirão. Acho que fizemos um bom jogo, mas eles tiveram alguns momentos de domínio. Agora, é definir em casa. O importante é trabalhar bem. Vamos ter muitos dias para nos preparar bem", disse o meio-campista.

Desse modo, Vasco vai precisar vencer por dois ou mais gols para se classificar para a final da Copa do Brasil. Um triunfo por um gol levará a decisão para os pênaltis.

Os gols da partida aconteceram no primeiro tempo. O Vasco abriu o placar com Philippe Coutinho. Só que o Atlético-MG virou antes do intervalo, com gols de Guilherme Arena e Paulinho, que foi revelado na base do Cruzmaltino e fez valer a lei do ex em Belo Horizonte (MG).

O jogo da volta entre as equipes será no dia 19 de outubro (sábado), em São Januário, às 18h30 (de Brasília). O Atlético-MG vai a campo com a vantagem do empate.