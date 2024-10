Athletico-PR notifica Esportes da Sorte e solicita "suspensão imediata" do contrato de patrocínio

O Athletico-PR publicou uma nota oficial nesta quarta-feira e informou a suspensão do contrato de patrocínio com a Esportes da Sorte. A decisão se dá depois da empresa não ter aparecido na lista de casas de apostas liberadas a atuar em território nacional após o dia 11 de outubro.

Em comunicado, o Furacão informa que notificou a empresa e solicitou a suspensão imediata da exposição da marca junto ao clube. O time paranaense, ainda, pede esclarecimentos sobre a regularidade da operação da casa de apostas. Veja abaixo, na íntegra, a nota emitida pelo Athletico:

"O Club Athletico Paranaense informa que notificou a empresa patrocinadora "Esportes da Sorte" da imediata suspensão da execução e exposição de sua marca junto ao Club, com base em prerrogativa contratual e legal, assim como solicitou em prazo determinado que preste esclarecimentos sobre a regularidade de sua operação diante dos fatos recentemente noticiados. Esta decisão, além de outros fatores envolvidos, decorre da informação divulgada pelo Ministério da Fazenda (SPA/MF) de que as casas de apostas não listadas para operar no Brasil até o final do ano (caso da "Esportes da Sorte") são consideradas ilegais e seus sites só ficam no ar até 10/10 para que apostadores resgatem valores depositados".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Athletico Paranaense (@athleticoparanaense)

Mais cedo, a Esportes da Sorte também se manifestou via comunicado oficial e alegou ter cumprido todas exigências feitas pelo Ministério da Fazenda. A bet ainda assegurou que entregou a documentação necessária dentro dos prazos estabelecidos.

A empresa, ainda, disse que já entrou em contato com a Secretaria de Prêmios e Apostas para a retificação e que suas atividades "sempre ocorreram em conformidade com o Governo Federal".

Segundo o ministro Fernando Haddad, as casas de apostas que não conseguirem autorização para operar no país vão ser retiradas do ar a partir do dia 11 de outubro, quando as chamadas 'bets' serão regulamentadas e enfrentarão uma rigorosidade maior.

A Esportes da Sorte é a patrocinadora máster de Corinthians, Athletico-PR e Bahia, além de ser parceira do Grêmio e da equipe feminina do Palmeiras.

Outros clubes afetados

Além da Esportes da Sorte, outras casas de apostas que patrocinam clubes do futebol brasileiro não apareceram na lista de bets autorizadas. A Stake, patrocinadora máster do Juventude, não consta entre as empresas regulamentadas.

A Reals (Amazonas e Coritiba), Dafabet (Guarani) e Betvip (Sport) também estão ausentes na lista divulgada pelo Ministério da Fazenda. Assim como a Esportes da Sorte, estas casas de apostas precisam conseguir a autorização para continuarem funcionando após o dia 11 de outubro.

Casas de apostas autorizadas

Em contrapartida, algumas casas de apostas ligadas a clubes brasileiros e até à CBF já conseguiram a permissão da SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas). A Betano, patrocinadora do Campeonato Brasileiro e do Atlético-MG, está devidamente regulamentada.

A Superbet (São Paulo e Fluminense), Blaze (Santos), Pixbet (Flamengo), Parimatch (Botafogo) e Novibet (Fortaleza) são outras das 193 casas de apostas que possuem a autorização para operar no Brasil.