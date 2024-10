Arthur celebra ida à final da Copa do Mundo, mas alerta: "Emoção e razão têm que estarem equilibradas"

A classificação suada da Seleção Brasileira à final da Copa do Mundo de futsal nesta quarta-feira, em Tashkent, capital do Uzbequistão, foi muito celebrada pelos jogadores. No entanto, o ala Arthur já está preocupado com o jogo decisivo. Para ele, a força mental que a Seleção demonstrou na vitória de virada por 3 a 2 contra a Ucrânia na semifinal é um dos pilares da equipe.

"É uma semifinal de Copa do Mundo, então o emocional tem que estar equilibrado. A emoção e a razão têm que estarem equilibradas para executarmos as coisas bem. Durante a competição, nós não saímos atrás do placar e com a desvantagem de hoje tivemos que ter calma, tranquilidade, não sair do plano e do propósito que a gente tinha", disse.

Arthur tem sido peça importante no time comandado por Marquinhos Xavier. O camisa 12 já contribuiu com dois gols e destacou o trabalho realizado até agora.

"Esse grupo está de parabéns, merecia estar na final e a gente lutou muito para estar aqui. Agora é descansar e analisar nosso adversário para a grande final da Copa do Mundo".

A Seleção Brasileira conhecerá seu adversário na final nesta quinta-feira. Argentina e França decidem o outro finalista a partir das 12h (de Brasília), na Humo Arena, mesmo palco da primeira semifinal.

Invicto no torneio e maior campeão, o Brasil vai em busca de seu sexto título. A final será disputada no próximo domingo, às 12h, também na Humo Arena.