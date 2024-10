Acevedo treina normalmente e deve ser novidade do Bahia contra o Flamengo

O Bahia pode ter um reforço para o jogo contra o Flamengo, marcado para o próximo sábado. No treino desta quarta-feira, o volante Nico Acevedo participou das atividades normalmente mais uma vez e deve voltar a ser relacionado pelo Esquadrão de Aço.

Ele sofreu uma lesão no joelho na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, em dezembro, e vinha desfalcando a equipe. O jogador se mostrou agradecido ao departamento médico do Bahia.

"Estou tranquilo, tenho confiança que estou fazendo as coisas bem, trabalhando dia a dia. O departamento médico, os profissionais do clube, me ajudaram muito, me prepararam muito bem", falou.

Nas atividades desta quarta-feira, os jogadores iniciaram com um trabalho de ativação na academia. Em seguida, eles foram orientados pelo preparador Danilo Augusto para uma atividade física realizada na beira do gramado do campo.

Depois, o treinador Rogério Ceni separou o elenco em duas equipes para uma atividade técnica com regras de passes e finalizações em campo reduzido. Ele ainda comandou um trabalho tático.

Por fim, enquanto alguns atletas trabalharam finalizações, os zagueiros fizeram uma atividade especifica. Biel e Rezende deram continuidade no tratamento de suas respectivas lesões.

Bahia e Flamengo se enfrentam na Arena Fonte Nova no próximo sábado, às 19h (de Brasília). A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.