Zubeldía no Boca? Casares não crê em saída do treinador, diz Marília Ruiz

Em participação no Fim de Papo desta terça (1), a jornalista Marília Ruiz informou a posição de Julio Casares, presidente do São Paulo, sobre a possível saída de Luis Zubeldía para o Boca Juniors.

Em conversa com Marília Ruiz, o mandatário tricolor não negou a procura do Boca, mas disse que não acredita que o negócio se concretize. De acordo com a TV argentina TyC Sports, o técnico argentino já teria procurado os advogados para deixar o São Paulo.

A notícia do dia, dada pela TV argentina TyC Sports, é de que Zubeldía teria acionado seus advogados para sair do São Paulo e assinar com o Boca Juniors. A frase do São Paulo é: "Eu não acredito". Ele não disse que não aconteceu, não negou. Ele disse que não acredita que isso possa acontecer.

Marília Ruiz

