Vidal não é convocado para Chile x Brasil e detona técnico ex-Palmeiras

De fora da lista da seleção chilena para os jogos contra Brasil e Colômbia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Arturo Vidal se revoltou e detonou Ricardo Gareca, ex-técnico do Palmeiras e atual treinador do Chile.

O que aconteceu

Vidal cobrou a presença de jogadores mais experientes em convocações para jogos grandes. O meio-campista do Colo-Colo sugeriu alguns nomes — além do dele próprio — que poderiam ter sido chamados.

Existe alguém melhor do que eu na minha posição, que tenha a experiência de enfrentar o Brasil ou os mesmos jogos que eu? Não há. O Mauricio Isla, Charles Aránguiz e Marcelo Díaz também deveriam ser convocados. A seleção nacional precisa de nós. Arturo Vidal, em entrevista coletiva no Colo-Colo

O volante demonstrou incômodo com Gareca e a situação da seleção chilena. Com apenas cinco pontos, o Chile é o penúltimo colocado e, hoje, estaria fora até mesmo da repescagem para a Copa do Mundo.

Não dá para enfrentar o Brasil com qualquer jogador e sem experiência. Você corre o risco de ficar de fora de outra Copa do Mundo. Eu gostaria que os jornalistas ficassem com raiva. Por que você não diz o que está acontecendo? As coisas estão ruins, todo mundo sabe disso e isso me incomoda muito. Houve uma conversa de cinco minutos e nunca mais [entre Vidal e Gareca]. Arturo Vidal

A relação ruim entre Vidal e Gareca não é de agora. O volante nunca foi convocado pelo argentino para defender a seleção chilena — o técnico assumiu o Chile no começo de 2024. Um dos propósitos do treinador é renovar a seleção.

Vidal atacou Gareca após a última Data Fifa. A derrota por 3 a 0 para a Argentina fez o volante chamar o treinador de "vagabundo" no YouTube. "Este vagabundo não assiste a Libertadores. Parece que ele só assiste o futebol argentino. Olhem para a Argentina. Estão jogando os mesmos de sempre faz muitos anos, não? Aqui temos que agradecer o esforço dos meninos, mas estamos queimando muitos jovens", disse Vidal.

Chile tem pedreiras pela frente

A seleção chilena enfrenta o Brasil no dia 10 de outubro, às 21h (de Brasília), em Santiago. No dia 15, os chilenos visitam a Colômbia, às 17h30. Os dois jogos valem pelas Eliminatórias.

Contra o Brasil, o Chile busca uma vitória que não vem desde 2015. Naquela ocasião, a seleção chilena venceu por 2 a 0. O placar foi o mesmo do último triunfo contra a Colômbia, em 2016.

Convocação do Chile

Goleiros: Brayan Cortés, Vicente Reyes e Lawrence Vigouroux

Defensores: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales e Thomas Galdames

Meio-campistas: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón,Esteban Pavez, Diego Valdézs e Luciano Cabral

Atacantes: Carlos Palacios, Darío Osorio, Víctor Dávila, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Tapia e Lucas Cepeda