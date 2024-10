Vice-presidente do Vasco detalha ação no STJD e classifica alteração das datas como "ilegal"

Na última segunda-feira, o Vasco acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a troca dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil promovida pela CBF. O vice-presidente Paulo Salomão explicou o que levou a tomada de decisão.

"Essa mudança é prejudicial não só ao Vasco, mas ao calendário como um todo, ao futebol brasileiro. A justificativa seria porque a partida era muito próxima à data Fifa e nas quartas de finais o Vasco se deparou com uma situação exatamente idêntica a essa, dois dos nossos atletas foram convocados, um para a seleção uruguaia e o outro para a seleção chilena, tiveram que fazer uma logística, voar de madrugada para estar presente no dia do jogo contra o Athletico-PR, em Curitiba", começou ao Sportv.

"A gente entende que essa mudança é injustificada, respeita as instituições, mas por isso ingressamos na Justiça Desportiva acreditando que essa mudança não deveria acontecer. O calendário já tinha sido divulgado, essas datas estavam disponibilizadas desde o começo do ano. No sorteio da Copa do Brasil, as datas estavam estabelecidas, não houve nenhuma mudança da parte da Conmebol que justificasse essa decisão pela CBF", completou.

A CBF divulgou no último sábado a mudança dos jogos da Copa do Brasil dos dias 16 e 17 de outubro para 19 e 20 do mesmo mês. Após a escolha, o Vasco se pronunciou na figura do presidente Pedrinho e apontou favorecimento para Flamengo e Atlético-MG. O Corinthians, por sua vez, também é partidário da causa.

Diante deste cenário, o Vasco conta com a estratégia jurídica de Paulo Salomão para que as datas previamente estabelecidas sejam respeitadas.

"Os argumentos são vários, dentre eles a prévia divulgação desse calendário, a violação ao estatuto do torcedor que impede essa mudança de data, não obstante os argumentos da CBF que seria uma mudança de data possível em razão da melhora do espetáculo, a gente entende que essa mudança é ilegal e o Regulamento Geral das Competições estabelece que essa modificação de data só poderia ocorrer em razão da solicitação do mandante e não do visitante, como aconteceu no caso concreto", finalizou.

O primeiro jogo por uma vaga na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Vasco será às 19h15 (de Brasília) dessa quarta-feira, na Arena MRV. Já Flamengo e Corinthians duelam às 21h45, na mesma data, no Maracanã.