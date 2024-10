Vasco rebate Flamengo após nota sobre mudanças de datas da Copa do Brasil: "Boa fé: você tem ou não"

A tensão com relação à mudança das datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil ganhou mais um capítulo. Através de publicação nas redes sociais, o Vasco emitiu uma nova nota sobre o tema, rebatendo as alegações feitas pelo Flamengo em comunicado divulgado mais cedo nesta terça.

O Rubro-Negro carioca não poupou palavras e atacou diretamente Vasco e Corinthians na nota divulgada na tarde desta terça-feira. O clube da Gávea lamentou o fato dos adversários terem acionado o STJD, alegando que estão buscando benefício próprio e desprezando o "princípio da isonomia e da igualdade de condições desportivas que, pelo regulamento, deve reger as competições".

O Vasco, então, rebateu o Flamengo. Em novo comunicado, o clube afirmou que o rival está tentando "justificar o injustificável" e acusa o Rubro-Negro de distorcer o posicionamento do Cruzmaltino em relação à proposta da CBF.

"Na tentativa de justificar o injustificável, o rival, que se beneficia da alteração da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil 2024, exercita o contorcionismo para confundir o público ao distorcer o posicionamento do Vasco em relação a proposta da CBF", iniciou a nota vascaína.

Em seguida, o Vasco ressalta o motivo de ter negado a alteração das datas para o fim de semana do dia 20 de outubro e destaca ter agido "de boa fé" durante as reuniões, inclusive sugerindo a antecipação do duelo do dia 17 (quinta-feira) para o dia 16 (quarta-feira).

Por fim, o Cruzmaltino ainda criticou o Flamengo. "Antecipar 24 horas a partida é diferente de mudar todo o calendário do futebol brasileiro para, deliberadamente, afetar a competitividade e beneficiar uns em detrimento de outros. Boa fé: você tem ou não", concluiu o clube.

Entenda a situação

Inicialmente, os duelos de volta das semifinais da Copa do Brasil estavam marcados para o dia 17 de outubro. Contudo, após a divulgação do calendário da Conmebol para os duelos da Libertadores e Sul-Americana, a CBF alterou as datas e postergou os jogos. Com isso, os embates entre Flamengo e Corinthians e Atlético-MG e Vasco foram remarcados para o no fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro.

A mudança de data foi solicitada por Flamengo e Atlético-MG. Ambos os clubes alegaram que teriam muitos jogadores convocados para a próxima data Fifa - que tem término previsto para o dia 16 de outubro.

Acontece que, para alterar as datas, a CBF precisou remanejar também o calendário do Campeonato Brasileiro. As partidas dos quatro clubes na 30ª rodada da Série A foram adiantadas e remarcadas justamente para os dias 16 e 17.

Assim, Corinthians e Vasco alegam que estão sendo prejudicados pela CBF, uma vez que tal mudança estaria desrespeitando o regulamento da Copa do Brasil. Os dois clubes, então, acionaram o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com a expectativa de que as datas iniciais dos jogos das semifinais sejam reestabelecidas.

Na linha do tempo de acontecimentos, a FPF (Federação Paulista de Futebol) saiu em defesa do Timão e também repudiou a mudança de datas feita pela CBF. A entidade destacou que "tal medida afronta o Regulamento Geral de Competições da CBF, o que torna a medida inaceitável em qualquer âmbito".

Também nesta terça-feira, um pouco depois da nota do Flamengo, o Atlético-MG divulgou um comunicado criticando as idas de Corinthians e Vasco ao STJD. O Galo afirmou que a ação dos rivais fere os princípios da ética e do fair play esportivo.

Dessa forma, os confrontos da Copa do Brasil já estão pegando fogo nos bastidores. Resta saber como será em campo. Os dois jogos de ida acontecem nesta quarta-feira: o Atlético-MG recebe o Vasco na Arena MRV às 19h15 (de Brasília), enquanto o Corinthians visita o Flamengo no Maracanã a partir das 21h45.