Santos, Grêmio, Flu e mais três lançam uniformes em alusão ao Outubro Rosa

Do UOL, em São Paulo

O Athletico, a Chapecoense, o Grêmio, o Fluminense, o Santos e o Sport lançaram, nesta terça (1), uniformes especiais em alusão ao Outubro Rosa. Os seis times têm parceria com a Umbro, que idealizou a novidade em parceria com a Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama).

Veja detalhes

As camisas têm tons em rosa claro e são referentes ao movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. A campanha, aliás, foi protagonizada por mulheres.

Os uniformes serão comercializados a partir desta quinta (2) nas plataformas da Umbro e nas lojas oficiais dos clubes em questão.

Parte da renda será revertida para a Femama. Os valores dos trajes não foram divulgados pela fornecedora esportiva.

É o quarto ano de parceria entre Umbro e a instituição — em todos eles, houve trajes especiais em alusão à conscientização sobre a doença.

Queremos ampliar cada vez mais o diálogo sobre o câncer de mama, levando informação para diferentes segmentos da sociedade. A Umbro tem sido uma grande parceira neste trabalho, promovendo a conscientização através das camisetas alusivas ao Outubro Rosa e dos conteúdos compartilhados sobre o tema Dra. Maira Caleffi, mastologista e Presidente Fundadora da Femama