UEFA afasta árbitro da Champions acusado de ameaçar jogador, diz jornal

Fabio Maresca foi afastado pela UEFA por ter sido acusado de ameaçar um jogador do Kuwait de morte, durante partida, disse o jornal Gazzetta dello Sport. Com isso, árbitro não compõe equipe do jogo desta terça, entre PSV e Sporting.

O que aconteceu

Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, árbitro estava escalado para PSV x Sporting, pela Champions, mas foi substituído após ameaçar um jogador de morte. Como apurou o portal, Maresca seria o quarto árbitro neste confronto, mas Daniele Doveri ficará no seu lugar após a acusação.

Fabio Maresca teria ameaçado Al Murshed, em partida entre Al Kuwait e Al Arabi. Segundo o jornal, a associação de arbitragem do Kuwait teria ficado irritada com a situação, devido às boas relações com outras federações. A diretoria do Al Arabi, equipe do jogador em questão, tomou conhecimento sobre a atitude do árbitro e levou o caso às autoridades, disse o portal.

Segundo apuração da Gazzetta, o árbitro não sofreu punição da liga do Kuwait, mas a UEFA optou por tirá-lo do duelo da Champions. PSV e Sporting se enfrentam nesta terça, às 16h (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da competição.