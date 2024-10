City vence eslovacos com quatro gols, três bolas na trave e jovem inspirado

O Manchester City não tomou conhecimento do Slovan Bratislava, goleou os eslovacos por 4 a 0 fora de casa e alcançou sua primeira vitória na fase de liga da Champions. Além dos gols de Gundogan, Foden e Haaland, o duelo teve três bolas na trave e o jovem McAtee fechando o placar e fazendo história.

Com o resultado, a equipe inglesa foi aos 4 pontos e se firmou no pelotão de cima da classificação. Os mandantes, por outro lado, amargaram sua segunda derrota no torneio

Os times voltam a jogar pela Champions em três semanas. Em busca de seus primeiros pontos no torneio, o Slovan encara, fora de casa, o Girona no dia 22, enquanto o City recebe o Sparta Praga um dia depois.

Como foi o jogo

O City até tomou susto no início do duelo, mas dominou o rival durante o restante do 1° tempo: foram dois gols e três bolas na trave. Gundogan e Foden preencheram os dois "requisitos", enquanto Doku ficou "só" na trave — o ponta, no entanto, deu assistência.

Na etapa final, Haaland apareceu e ampliou pouco antes de ser substituído por um jovem que entrou inspirado: McAtee. O meio-campista, que voltou de empréstimo junto ao Sheffield, deu números finais ao confronto ao marcar pela primeira vez com a camisa do clube inglês.

Gols e destaques

Quase aqui, quase ali. O duelo começou bastante agitado e com duas ótimas chances de gol desperdiçadas antes dos três minutos. Os mandantes chegaram perto de abrir o placar com Tolic, que finalizou para fora um contra-ataque puxado por Weiss. O City respondeu logo depois, mas Haaland também errou o alvo após cruzamento da direita.

Savinho tenta desarmar Tolic durante Slovan Bratislava x Manchester City Imagem: Christian Bruna/Getty Images

Gundo...gol. Os ingleses passaram a controlar o embate e inauguraram o marcador aos 7 minutos. Depois de uma troca de passes na frente da área do Slovan, Doku recebeu pela ponta direita e cruzou para Savinho engatar um voleio — a bola espirrou e sobrou para Gundogan, que bateu forte e contou com um desvio para abrir o placar: 1 a 0.

Foden amplia. Dominante diante de um adversário recuado, o City não demorou para balançar as redes novamente, desta vez com Foden. O meia-atacante acionou Doku, disparou e recebeu na entrada da área antes de deslocar Takac com bastante tranquilidade: 2 a 0.

Foden comemora gol em Slovan Bratislava x Manchester City, duelo da Champions League Imagem: Joe Klamar / AFP

Traves travam o terceiro. Imparável, a equipe de Pep Guardiola acertou a trave três vezes em um intervalo de 15 minutos. Primeiro com Doku, que fez o poste tremer em chute de perna esquerda; depois com Foden, que ficou no quase mesmo com o goleiro rival falhando na rebatida, e por último com Gundogan, que carimbou o travessão.

Haaland aparece e marca. Discreto na etapa inicial, o norueguês foi o responsável por aumentar o placar na volta dos vestiários. Ele recebeu lindo passe de Rico Lewis pelo meio, invadiu a área, deixou Takac no chão e empurrou para o gol vazio: 3 a 0.

Haaland comemora gol do Manchester City sobre o Slovan Bratislava em duelo da Champions Imagem: Christian Bruna/Getty Images

Jovem faz história. Cria da base do City que voltou de empréstimo do Sheffield para a atual temporada, o meio-campista McAtee substituiu Haaland e precisou de apenas 15 minutos para balançar as redes pela primeira vez com a camisa de Manchester. O jovem de 21 anos

FICHA TÉCNICA

SLOVAN BRATISLAVA 0x4 MANCHESTER CITY

Data e horário: 1° de outubro, às 16h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada da Champions League

Local: Estádio Nacional de Bratislava, em Bratislava (Eslováquia)

Árbitro: Davide Massa (ITA)

Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Stefano Alassio (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Cartões amarelos: não houve

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Gundogan (MCI), aos 7 min do 1° tempo; Foden (MCI), aos 14 min do 1° tempo; Haaland (MCI), aos 12 min do 2° tempo; McAtee (MCI), aos 28 min do 2° tempo

SLOVAN BRATISLAVA: Takác; Blackman, Kashia, Bajric e Wimmer; Savvidis, Ignatenko (Zuberu), Barseghyan (Mak), Tolic (Pauschek) e Weiss (Szoke); Strelec (Marcelli). Técnico: Vladimir Weiss

MANCHESTER CITY: Ortega; Rico Lewis, Stones, Akanji (Rúben Dias) e Gvardiol (Walker); Matheus Nunes, Gundogan, Foden (Grealish), Savinho e Doku; Haaland (McAtee). Técnico: Pep Guardiola