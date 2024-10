Sem Memphis e lesionados, Corinthians desembarca no Rio de Janeiro para jogo contra o Flamengo

A delegação do Corinthians desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira, um dia antes do jogo contra o Flamengo pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O atacante Memphis Depay, que não está inscrito no torneio, e atletas lesionados, como Alex Santana e Talles Magno, não viajaram com o grupo.

Na chegada ao hotel, alguns jogadores do Corinthians tiraram fotos com torcedores, como Yuri Alberto, Igor Coronado e Ángel Romero. As imagens foram registradas pelo portal Meu Timão.

O Corinthians encerrou a preparação para o confronto na manhã desta terça, no CT Joaquim Grava. A equipe teve dois dias de preparação depois da derrota por 3 a 1 para o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Um provável Corinthians que vai encarar o Flamengo tem: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Mahteus Bidu (Hugo); José Martínez, Charles, Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

Todos os ingressos disponíveis para a torcida corintiana foram reservados e a tendência é que o Maracanã recebe um grande público para o clássico nacional.

O jogo entre Flamengo e Corinthians será nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). A volta da semifinal está programada para o dia 20 deste mês (domingo), na Neo Química Arena. Quem avançar para a final encara o vencedor do duelo entre Vasco e Atlético-MG.