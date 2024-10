Sem Alan Franco, veja opções de Zubeldía para montar dupla de zaga do São Paulo contra o Cuiabá

Na tarde do último domingo, o São Paulo venceu o Corinthians, por 3 a 1, no Mané Garrincha, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas, Arboleda e André Silva marcaram para o Tricolor, enquanto Yuri Alberto descontou para o Alvinegro.

O confronto não foi um mar de rosas para o São Paulo, que mesmo com dois jogadores a mais, demorou para chegar ao terceiro gol e confirmar o triunfo. Além disso, o técnico Luis Zubeldía perdeu uma peça importante para o próximo compromisso da equipe no Brasileirão.

Titular absoluto do São Paulo nesta altura da temporada, o zagueiro Alan Franco não estará disponível contra o Cuiabá no próximo sábado. O argentino recebeu o terceiro amarelo e, por isso, precisará cumprir suspensão.

Dessa forma, Zubeldía terá a semana livre de treinos para procurar o substituto ideal de Alan Franco dentro de seu elenco. O que não faltam para o técnico são opções: Sabino, Ferraresi, Ruan Tressoldi e até o jovem Matheus Belém podem exercer a função.

Arboleda, claro, deve ser um dos titulares do São Paulo contra o Cuiabá. A tendência é que Sabino, vindo de boas atuações, forme a dupla de zaga tricolor ao lado do equatoriano. Mesmo assim, os outros três defensores também são opções.

Sabino recebeu sua primeira chance no São Paulo no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. Foi contra o Atlético-GO, três meses depois, que teve sua primeira oportunidade como titular.

Na sequência, acumulou grande responsabilidade ao jogar 90 minutos no clássico contra o Palmeiras. Nos jogos seguintes, como um resultado de suas boas atuações, também foi titular em jogos importantes, como o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, e também na partida de ida das quartas da Libertadores, contra o Botafogo.

Ao todo, Sabino recebeu oito oportunidades com Zubeldía. Por outro lado, Ferraresi teve mais chances com o argentino - foram 16 desde sua chegada. Contudo, recentemente, o venezuelano tem sido titular ou em embates de menor dificuldade, ou quando o argentino manda a campo o time reserva.

O caso de Ruan Tressoldi, por sua vez, é um pouco diferente. O zagueiro chegou recentemente ao clube e ainda busca sua melhor forma para, quem sabe, tentar brigar pela titularidade com Arboleda ou Alan Franco. Até aqui, ele só disputou dois jogos: contra Cruzeiro e Internacional, pelas 26ª e 27ª rodadas do Brasileiro.

Por fim, há ainda o jovem zagueiro Matheus Belém. O defensor esteve no banco em alguns jogos neste 2024, mas ainda vai atrás de sua primeira oportunidade em campo sob o comando de Zubeldía.

Apesar do Cuiabá estar na zona de rebaixamento da Série A, o treinador pode escalar o São Paulo com o melhor que tem disponível, uma vez que o Tricolor só disputa o Brasileirão. Além disso, a equipe do Morumbi foi superada pelo Dourado no primeiro turno, o que leva a crer que o embate não será subestimado pela comissão.

A responsabilidade de escolher o substituto de Alan Franco, agora, é de Zubeldía, que terá a semana para tomar a decisão. São Paulo e Cuiabá duelam apenas neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada da Série A.