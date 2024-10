São Paulo vai trocar gramado do Morumbis após shows de Bruno Mars

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo decidiu que irá realizar a troca do gramado do MorumBIS após a série de seis shows do cantor Bruno Mars entre os dias 4 e 13 de outubro.

O que aconteceu

O clube entende que é necessária a troca quando há várias apresentações consecutivas. Em shows isolados, como o do Red Hot Chilli Peppers no ano passado, uma proteção foi utilizada e o gramado 'sobreviveu'.

O Tricolor irá repetir o que já tinha feito no ano passado quando a banda britânica Coldplay também realizou seis apresentações no estádio. Na ocasião o novo gramado custou cerca de R$ 600 mil.

O atual gramado será removido antes das apresentações e reutilizado para recuperar um dos campos do CT de Cotia. A grama passará por uma raspagem, será replantada no CT das categorias de base e o restante irá para um viveiro. O gramado do MorumBIS possui mais de 11 mil m².

A exemplo do que ocorreu em 2023, o novo gramado do MorumBIS está plantado em uma fazenda em Tremembé, a 150 km da capital paulista. A operação logística vai contar com quatro caminhões para transportar mais de 600 rolos de grama que precisam ser replantados em 12 horas.

O clube também vai aproveitar a oportunidade para trocar o tipo de grama e colocar uma específica para temperaturas mais altas. O plantio será feito após a desmontagem do palco e em dez dias o gramado estará pronto para jogo.

O São Paulo vai mandar fora do MorumBIS o jogo contra o Vasco, marcado para dia 16, três dias após o último show, mas a próxima partida, contra o Athletico-PR, no dia 12 de novembro, já ocorrerá normalmente no estádio.