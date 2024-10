Santos se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Goiás pela Série B

Depois de dois dias de folga, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta terça-feira. Com isso, o clube iniciou a preparação para enfrentar o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo está marcado para a próxima segunda-feira. A bola rola no gramado da Serrinha, em Goiânia, a partir das 21 horas (de Brasília).

Para este compromisso, o técnico Fábio Carille terá força total. Os únicos desfalques seguem sendo os goleiros João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e Renan (edema na panturrilha esquerda), o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e o lateral esquerdo Kevyson (lesão no joelho esquerdo).

O comandante ainda tem seis sessões de treinos para definir o time que vai a campo contra o Goiás. Nesta quarta-feira, o elenco trabalha em dois períodos no CT Rei Pelé.

No momento, o Santos está na segunda colocação da Série B, com 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino.

Veja a programação do Santos:

Quarta-feira (2)



Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Treino às 15h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (3)



Treino às 9h15 no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (4)



Treino às 9h15 no CT Rei Pelé.

Sábado (5)



Treino às 9h15 no CT Rei Pelé.

Domingo (6)



Treino às 9h15 no CT Rei Pelé.

Viagem para Goiânia de tarde.

Segunda-feira (7)



Goiás x Santos FC - 21h - Serrinha.