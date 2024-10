Raphinha valoriza bom início de temporada no Barcelona e destaca versatilidade como 'trunfo' na Seleção

Na tarde desta terça-feira, o Barcelona goleou o Young Boys-SUI em casa, por 5 a 0, na segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. A torcida presente no Estádio Olímpico Lluís Companys pôde presenciar mais um show do brasileiro Raphinha, que marcou um gol e contribuiu com uma assistência.

O atacante faz um grande início de temporada sob o comando de Hansi Flick. Com maior liberdade para transitar entre as diversas posições do setor ofensivo catalão, o camisa 11 já disputou dez partidas neste 2024 e possui nove participações em gols: foi às redes seis vezes e deu três assistências.

Após a goleada do Barcelona na Liga dos Campeões, que deu ao clube os primeiros três pontos nesta edição do torneio, Raphinha valorizou o bom início de temporada. O brasileiro vem sendo bastante admirado pela torcida culé, que também nota a raça e a vontade demonstradas pelo atleta dentro de campo.

"Estou bastante feliz, não só por hoje, mas por todo o início da minha temporada nesse ano. Acho que estou conseguindo demonstrar um pouco do meu valor, conseguindo demonstrar aquilo que me fez chegar até aqui, e conseguindo ajudar o time a sair com grandes resultados, acho que isso é importante. Não só com gols e com assistências, mas também com a entrega, que é algo pessoal meu. Me cobro muito por esse fato. Se não der na qualidade, se não der com gols e assistências, vontade não pode faltar. Essa temporada está me dando bons resultados e acho que o pessoal de fora está conseguindo ver isso com bons olhos, então só tenho a agradecer pelo apoio de todo mundo", declarou em entrevista à TNT Sports.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

O grande rendimento de Raphinha neste começo de temporada europeia lhe rendeu o retorno à Seleção Brasileira. Da última vez, ele não havia sido chamado pelo técnico Dorival Júnior pois estava suspenso. Agora, voltou a integrar a convocatória para os compromissos da Canarinho neste mês de outubro.

O camisa 11 do Barcelona comentou sobre como sua versatilidade pode ser importante para que ele consiga espaço dentro da Seleção. O jogador destacou que passou a buscar essa evolução desde a reta final da última temporada.

"Isso é bastante importante. É algo que no final da temporada passada eu comecei a me cobrar bastante, que era me adaptar e melhorar em qualquer posição de ataque. Acho que essa cobrança que tive comigo mesmo foi importante pelo papel que estou conseguindo desempenhar dentro do campo, e acho que uma Seleção que tem um jogador que consegue fazer mais de uma função só tem a ganhar. É o caso também do Rodrygo, que joga em qualquer posição do ataque. Nisso, a Seleção só tem a ganhar", disse.

Sequência complicada do Barcelona e 'tanque cheio'

Após o fim da data Fifa, o Barcelona terá uma sequência de três partidas de dificuldade elevada. Primeiro, recebe o Sevilla pelo Campeonato Espanhol. Depois, pega o Bayern, também em casa, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Na sequência, visita o Real Madrid no El Clásico por La Liga.

Raphinha, por sua vez, deu a entender que não há motivos para a torcida ter medo. O atacante vê que o elenco está preparado para a difícil série e falou que os jogos grandes são os melhores a serem disputados.

"Acredito que sim, sem dúvidas. Nosso início de temporada mostrou que estamos mais que preparados para enfrentar esses jogos. O jogador que joga no Barcelona, o treinador que vem treinar o Barcelona, tem que saber que tem que estar preparado para esse tipo de jogo. Na minha opinião, são os melhores jogos a se jogar, grandes contra grandes, então temos que estar preparados. E acho que nós estamos bem para encarar essas partidas", apontou o brasileiro.

Por fim, Raphinha ainda falou sobre o trabalho físico que vem fazendo nesta temporada. Já foram nove partidas em que ele completou os 90 minutos com o técnico Hansi Flick. E sempre que consegue, o camisa 11 pressiona alto até os minutos finais.

"A gasolina não acaba, cara (risos). Eu sempre venho tentando trabalhar fisicamente para conseguir dar o meu melhor durante 90 minutos. Trabalho para jogar 90, e não 60 ou 45. Obviamente sempre respeitando a decisão do treinador, é ele quem decide, mas me vejo muito bem preparado fisicamente para poder jogar 90 minutos, 100, 120, o que for preciso. Acho que fisicamente estou conseguindo ajudar muito bem o time", finalizou o atleta.

O Barcelona de Raphinha retorna aos gramados neste domingo, quando recebe o Alavés. O duelo acontece às 11h15 (de Brasília), no Mendizorrotza Stadium, pela nona rodada do Espanhol.