Raphinha brilha, Barcelona vence Young Boys e 'desencanta' na Champions

O Barcelona venceu, dentro do Wstádio Olímpico Lluís Companys, sua primeira partida na Liga dos Campeões desta temporada. Pela segunda rodada, os catalães contaram com gol e assistência do brasileiro Raphinha para baterem o Young Boys por 5 a 0.

Esta foi a segunda partida das oito que as esquipes disputarão nesta fase. Com o triunfo, o Barcelona pulou para a décima colocação da fase de liga da Champions League e somou os seus primeiros três pontos. Diante da derrota, o Young Boys seguiu sem pontuar e caiu para a 36ª colocação, ficando na lanterna.

O Barcelona volta aos gramados no domingo (6) para enfrentar o Alavés, às 11h15 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Pela competição continental, o Barã atua novamente apenas no dia 23, quando encara o Bayern de Munique, na Espanha.

Do outro lado, o Young Boys, no domingo, às 11h30, visita o Basel, pelo Campeonato Suíço. No dia 23, a equipe recebe a Inter de Milão, às 16h, pela Liga dos Campeões.

O jogo

Os catalães inauguraram o marcador aos oito minutos da etapa inicial. Dentro da grande área, Raphinha cruzou rasteiro para Lewandovski, que, livre de marcação, não desperdiçou.

O Barcelona ampliou aos 33 minutos. Após finalização de Pedri travada dentro da grande área, a bola sobrou para o brasileiro Raphinha, que não desperdiçou e anotou mais um gol na temporada, o seu nono.

Aos 37 minutos, o Barcelona ampliou. Pedri mandou a bola para a área em um escanteio e Iñigo Martínez cabeceou para balançar as redes de Keller.

O quarto gol do Barcelona saiu aos seis minutos da etapa complementar. Após escanteio pela direita, Iñigo Martínez cabeceou para o meio, e Lewandovski apareceu para completar para o fundo das redes.

Para fechar a conta, o quinto gol catalão saiu aos 36 minutos. Mohamed Ali Kamara tocou contra o próprio patrimônio e anotou o quinto dos.

Aos 45 minutos, Joel Monteiro, do Young Boys, chegou a marcar um gol. Porém, por impedimento, o tento foi anulado.