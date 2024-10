Primeiro treinador de Szczesny diz que goleiro precisará de três a quatro semanas para entrar em forma

Após a grave lesão que deixará Ter Stegen fora de ação por grande parte desta temporada, o Barcelona teria acertado a contratação do goleiro Wojciech Szczesny. O polonês de 34 anos anunciou sua aposentadoria dos gramados após seu último ano com a Juventus, mas teria voltado atrás em sua decisão para defender as cores do Barça. Entretanto, Jacek Rutkowski, primeiro treinador de goleiros do jogador, disse que o atleta irá precisar de algumas semanas para retomar a antiga forma física.

"Embora 34 anos não seja a idade para um goleiro, Wojciech sem dúvida precisará de três ou quatro semanas de treinamento para retornar à condição da pré-aposentadoria. Ele não fez nada. Ele deve se restaurar ao seu 'estado de fábrica'. De uma coisa tenho certeza: Wojciech não estará no gol se não tiver certeza de que está pronto para reforçar e defender o Barça em alguns jogos. entrar em campo na estreia se não estiver 100% convencido de seu desempenho", disse Rutkowski, em entrevista para o jornal Fakt.

O profissional foi o primeiro treinador de goleiros de Szczesny, quando o jogador estava no Agrykola Warszawa. Rutkowski acreditava que a aposentadoria do polonês não duraria por muito tempo, por sua grande ambição e competitividade.

"Eu esperava que Wojciech não durasse muito sem a bola. Depois de um tempo ele sentiria falta da adrenalina, do vestiário, dos jogos de alto risco e voltaria. Na verdade, aconteceu muito rápido, mas diga-me um jogador que rejeitaria a oferta do Barcelona? Provavelmente, Wojciech presumiu que encerraria sua carreira na Juventus. Agora que o Barça o abordou, não é de surpreender que ele tenha ficado tentado. Além disso, o Barcelona é mais do que apenas um clube. É uma lenda, magia, um modo de vida", disse o profissional.

Em sua última temporada pela Juventus, o Szczesny sofreu 30 gols em 35 partidas, ajudando o clube de Turim a vencer a Copa da Itália.