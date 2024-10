Piquerez avança em recuperação de lesão e faz trabalho no campo com fisioterapeutas do Palmeiras

O Palmeiras ganhou boa notícia na reapresentação da equipe, na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol. O lateral esquerdo Piquerez avançou em seu tratamento e fez movimentações no campo com profissionais da fisioterapia do clube.

O lateral uruguaio vem sendo desfalque no time de Abel Ferreira há mais de dois meses, quando sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O atleta de 26 anos passou por cirurgia no dia 20 de julho e desde então está em processo de recuperação.

O último jogo de Piquerez pelo Verdão foi no dia 17 de julho, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão. O camisa 22 do Verdão era o titular da equipe e, com sua saída, Caio Paulista conquistou a vaga, enquanto Vanderlan fica como segunda opção.

Em outra oportunidade, o técnico Abel Ferreira citou que a expectativa era a de que o atleta não voltasse a campo ainda nesta temporada. Assim ele deve estar pronto para jogar apenas a partir de 2025. Sem ele, o Palmeiras segue em busca do tricampeonato brasileiro.

O Verdão entra em campo neste sábado para enfrentar o Red Bull Bragantino, em duelo da 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).