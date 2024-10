Menino celebra retorno após lesão e vê "muita competitividade" no Palmeiras em busca do tri do Brasileiro

O meio-campista Gabriel Menino voltou a campo pelo Palmeiras depois de pouco mais de um mês fora, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado, pela 28ª rodada do Brasileirão. O atleta vinha desfalcando o Verdão enquanto se recuperava de uma lesão na coxa esquerda que o tirou de quatro compromissos.

"Uma lesão é sempre difícil. Eu fiquei desanimado, triste. Você desanima de ficar fora, por deixar seus companheiros lutando pelo título e não estar 100% para ajudá-los. Mas, graças a Deus, os fisioterapeutas e os médicos do Palmeiras fizeram um excelente trabalho e hoje estou de volta com o grupo e após uma vitória sobre uma grande equipe, que é o Atlético-MG. Seguimos vivos na disputa pelo título do Brasileiro", disse.

Antes de entrar em campo diante do time mineiro, Gabriel Menino havia disputado seu último jogo no dia 21 de agosto, no empate por 2 a 2 com o Botafogo em jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque. Nesta temporada, o camisa 25 disputou 41 jogos e marcou dois gols.

O Palmeiras caiu de forma precoce nas oitavas de final da Copa do Brasil e na Libertadores, ficando com foco 100% no Brasileirão. Gabriel Menino citou a mentalidade do clube para seguir firma na briga pelo tricampeonato brasileiro e destacou a competitividade dentro do elenco.

"Desde que fomos eliminados da Libertadores, encaramos cada jogo do Brasileiro como uma final. Faltam dez jogos, dez finais. Todo mundo está preparado, focado, porque a gente quer nosso terceiro campeonato consecutivo. Esse grupo é muito unido, tem muita competitividade aqui dentro, o nível aumentou muito. A cada treino e a cada jogo todo mundo quer dar o seu melhor, quer aparecer. O clima ficou mais agradável, todo mundo está competindo entre si, mas respeitando um ao outro para dar o melhor para o Palmeiras", seguiu.

O Palmeiras agora volta a campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando enfrenta o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O Verdão ocupa, atualmente, a vice-liderança, com 56 pontos, apenas um atrás do líder Botafogo.

"Lá em Bragança é sempre um jogo difícil. A gente vai encarar o Bragantino como mais uma final. É um time que nos dá muito trabalho, cheio de jovens que também querem mostrar o seu futebol. Mas estamos brigando pelo título e temos de buscar os três pontos", projetou.