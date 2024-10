Matthaus elogia início de Kompany no comando do Bayern: "Está jogando melhor do que com o Guardiola"

Nesta terça-feira, Lothar Matthaus, ex-jogador e ídolo do Bayern de Munique, rasgou elogios ao início de temporada da equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany e, inclusive, disse estar jogando melhor do que com Pep Guardiola, que esteve à frente do clube entre 2013 e 2016.

"O Bayern está jogando ainda melhor do que sob o comando de Pep Guardiola. Resta saber se o Bayern algum dia terá o mesmo sucesso que teve sob o comando de Guardiola, mas gosto mais do jogo sob o comando de Vincent Kompany. Raramente, ou nunca, vi esse sistema de jogo", disse em sua coluna no Sky Sport.

"Guardiola também tinha uma abordagem alta, passes rápidos e mudanças frequentes de posição, mas não dessa forma tão clara", concluiu.

O começo do trabalho do treinador belga é animador. No total, o Bayern disputou sete partidas em 2024/25, venceu seis e empatou uma. Ao todo, foram marcados 30 gols (média de mais de três tentos por jogo) e sofridos apenas seis.

Assim, ocupa a liderança do Campeonato Alemão de forma invicta, com 13 pontos. O único tropeço foi o empate com o Bayer Leverkusen em 1 a 1, no último sábado.

Na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique aplicou uma goleada de 9 a 2 sobre o Dinamo Zagreb na estreia e bateu o recorde de time com mais gols marcados em uma partida na competição.

"O jogo é jogado mais para frente do que para fora ou para trás. Isso nem sempre é possível contra uma defesa profunda como a do (Bayer) Leverkusen no sábado, mas você sempre tenta mudar para o modo ofensivo. Para mim, isso torna o jogo mais atraente do que jamais vi o Bayern jogar", relatou.

O clube bávaro volta a campo nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), diante do Aston Villa, no Villa Park, na Inglaterra, pela segunda rodada da Champions League.