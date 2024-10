Massini: Renovação de Abel no Palmeiras pode ter time B em torneio nacional

Em participação na Live do Palmeiras nesta terça (1), o jornalista Paulo Massini disse que o técnico Abel Ferreira já sinalizou positivamente para conversar sobre a renovação de seu contrato até 2027.

O jornalista disse que a possibilidade de Abel ficar "não é ruim", citando a adaptação da família do treinador e também dos auxiliares. Paulo Massini também afirmou que a comissão de Abel cogita atuar em uma competição nacional com o time reserva em 2025.

Há um sinal verde do Abel para conversar sobre renovação para 2027. Dentro dessa linha, ouvi que o Palmeiras estaria pensando, discutindo com o estafe do Abel, em jogar uma competição só com os reservas. [...] A família dele ama o Brasil. Querem ir para Portugal de férias. Os auxiliares também estão absolutamente ligados ao Brasil. A Leila Pereira é quase certo que vai ganhar a eleição. Então, a chance de ele ficar não é ruim, não.

Paulo Massini

Palmeiras: 'Real Madrid tem olhar fortíssimo para Vítor Reis', diz Massini

Massini destacou que a boa relação entre os clubes pode facilitar a negociação. O jornalista destacou que há outros interessados e que o Palmeiras acredita que a venda de Vítor Reis pode ser a maior de um zagueiro na história do futebol brasileiro.

Palmeiras: Sportingbet 'quebrou' desconfianças por ser 'de fora e antiga'

Lavieri explicou que o histórico da empresa e o fato de ela ser estrangeira quebraram algumas desconfianças da diretoria palmeirense. O jornalista ressaltou que a Sportingbet tem passado mais segurança que outras concorrentes brasileiras, abertas recentemente.

