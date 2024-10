Marcos Leonardo marca, Al-Hilal goleia time do Iraque e mantém 100% na Liga dos Campeões da Ásia

Na tarde desta terça-feira, o Al-Hilal goleou o Al Shorta, do Iraque, por 5 a 0, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia, no Prince Faisal Bin Fahd Stadium. Marcos Leonardo foi o autor de um dos gols do duelo.

Com o triunfo, o time de Jorge Jesus ocupa a ponta do Grupo B, com seis pontos. Já os iraquianos estão em décimo lugar, com uma unidade.

Agora, as equipes focam nas ligas nacionais, em que o Al Shorta encara o Al-Talaba Sport Club, às 11h (de Brasília) desse sábado, em casa. Já o Al-Hilal duela frente ao Al-Ahli Saudi, às 15h, na mesma data, no King Abdullah Sports City.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ???? ?????? ??????? (@alhilal)

Os gols

Aos dez minutos, o Al-Hilal abriu o marcador, com Marcos Leonardo. Mitrovic cruzou e Savic finalizou para defesa do goleiro. Depois, o brasileiro aproveitou o rebote para fazer 1 a 0.

Ainda no primeiro tempo, aos 15, foi a vez de Mitrovic ampliar a vantagem. Na ida ao intervalo, portanto, os mandantes venciam por 2 a 0.

Já no segundo tempo, aos dois minutos, Salem Al-Dawsari deixou o dele. Nasser Al-Dawsari, aos 28, transformou a vitória em goleada. Mohamed Kanno, nos acréscimos, deu números finais à partida.

Veja outros resultados desta terça-feira:

Central Coast Mariners 1 x 2 Buriram United

Steelers 3 x 0 Steelers 3 x 0 Shanghai Port

Frontale 0 x 1 Gwangju FC

Johor FC 3 x 0 Shanghai Shenhua

Al-Gharafa 4 x 2 Al Ain