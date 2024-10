Marcos Braz confirma contrato de Filipe Luís até o final de 2025 e admite erro em nota oficial

Nesta terça-feira, o Flamengo apresentou o técnico Filipe Luís, no Ninho do Urubu. O ex-jogador do Rubro-Negro chegou para ocupar a função deixada por Tite, demitido na última segunda-feira. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, afirmou que o novo treinador terá um contrato definitivo e admitiu seu erro na publicação da nota oficial.

"O contrato do Felipe será assinado até (31 de) dezembro de 2025. Quanto a nota oficial, foi um erro meu. Estava muito cedo, as coisa estavam sendo feitas de uma maneira bem rápida para que a gente não tivesse o vazamento, como não teve. O Felipe estará com o contrato até o final de 2025 e é o técnico do Flamengo", disse Marcos Braz.

A mesma nota oficial que comunicava a demissão de Tite, na manhã de segunda-feira, também informava a contratação de Filipe Luís, porém com um cargo interino. "O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente."

"Na manhã de ontem (segunda-feira), eu encontrei o Filipe, e quando falei no telefone, já tinha comunicado ele . 'Filipe, preciso de você, preciso conversar com você'. Claro, ele já sabia o que era e foi para minha casa e lá definimos tudo. Foi bem rápido, não durou cinco minutos esse processo. Enfim, tudo o que se falou que ele não queria, que ele estava com medo e pensando, não procede essa informação. O Filipe de pronto aceitou o convite para treinar o Flamengo", pontuou o vice-presidente de futebol do Flamengo.

"Apresentei alguns quesitos pra ele e a gente entendeu que dar a ela 15 meses de trabalho, a gente já acreditou em tanta gente que eu não poderia não creditar isso a ele. Acho que essa é uma mensagem que a gente passa para os jogadores, torcidas e a todos vocês (jornalistas) de total confiança nele e no trabalho dele. Foi a decisão certa e que tomara que dê certo, como deu como jogador", completou.

Lateral do Rubro-Negro entre 2019 e 2024, Filipe foi uma das lideranças desta geração vitoriosa do clube e atuou com grande parte do elenco. O ex-jogador, contudo, destacou que a relação será pautada no profissionalismo.

O primeiro desafio de Filipe Luís será contra o Corinthians, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O confronto vai acontecer às 21h45 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Maracanã. O técnico não se assustou com o grande palco e até vê como a estreia ideal.

Depois de encerrar a carreira no final do ano passado, Filipe Luís assumiu o comando do sub-17 do Flamengo no último mês de março. Conquistou a Copa Rio e logo depois se tornou o treinador do sub-20.

Na categoria, venceu o Mundial de Clubes e levou a equipe às quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20, sendo eliminado pelo Fortaleza. Ainda levou o Flamengo até o final do Campeonato Carioca sub-20 que vai ser disputada contra o Vasco.