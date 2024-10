Inter de Milão goleia Estrela Vermelha e conquista primeira vitória na Liga dos Campeões

A Inter de Milão derrotou o Estrela Vermelha nesta terça-feira, no Estádio Giuseppe Meazza, o San Siro, por 4 a 0. O time italiano, assim, conquistou sua primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões.

Em sua estreia no torneio continental, a equipe ficou no empate sem gols com o Manchester City, na Inglaterra. Com a goleada desta terça, o time comandado por Simone Inzaghi assume o quinto lugar da tabela, com quatro pontos. Já o Estrela Vermelha, sem nenhum ponto, é o 32º colocado.

A Inter de Milão não demorou a abrir o placar da partida. Logo aos 11 minutos, Hakan Çalhanoglu fez 1 a 0 e colocou sua equipe na frente. Arnautovic anotou o segundo aos 14 minutos do segundo tempo, e Lautaro Martínez aumentou a vantagem, aos 26. De pênalti, aos 36, Taremi completou o marcador.

No novo formato da Champions League, apenas os oito primeiros colocados do torneio se classificam diretamente às oitavas de final. Já os times que ficarem do nono ao 24º lugar disputarão um playoff. Os demais estão eliminados.

Após primeira vitória na Liga dos Campeões, a Inter de Milão, agora, volta as suas atenções ao Campeonato Italiano. No sábado, o time encara o Torino, pela sétima rodada da Série A. O duelo ocorre a partir das 15h45 (de Brasília), no San Siro.