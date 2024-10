Flamengo tem seis chapas inscritas para eleição; veja os próximos passos

Do UOL, no Rio de Janeiro

A eleição do Flamengo ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (30). No último dia para inscrição das chapas, vários candidatos oficializaram que pretendem concorrer ao pleito no final do ano. Saiba como ficou o cenário.

O que aconteceu

Foram seis candidaturas oficializadas. Em ordem alfabética, Delair Dumbrosck, Luiz Eduardo Baptista, Maurício Gomes de Mattos, Pedro Paulo, Rodrigo Dunshee e Wallim Vasconcelos entregaram a documentação necessária.

O Conselho de Administração tem 48 horas para encaminhar as chapas à Comissão Permanente Eleitoral. Esse grupo será responsável por verificar as condições de elegibilidade e fazer o registro até 20 de outubro.

O último passo é a homologação das chapas. Depois da decisão da Comissão Eleitoral, os candidatos tem até 25 de outubro para recorrer. O Conselho de Administração julgará os recursos e homologará as chapas até 10 de novembro.

A eleição está marcada para 9 de dezembro, uma segunda-feira. Quem vencer vai substituir Rodolfo Landim no triênio 2025/2026/2027.

Quem são os candidatos

Delair Dumbrosck foi vice-presidente de Marcio Braga no triênio 2006-2009. No último ano de mandato assumiu a presidência do clube após licenciamento médico e posterior suspensão de Márcio Braga pelo TJD. O vice dele na eleição será Izamilton Mota Gois.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é um dos candidatos da oposição. Presidente do Conselho de Administração, ainda tinha a expectativa de ter o apoio de Landim, o que não aconteceu. Entretanto, ele terá o apoio de nomes importantes que deixaram a atual gestão recentemente. O vice será Flávio Willeman.

Maurício Gomes de Mattos deixou a vice-presidência de Consulados e Embaixadas para se candidatar. Ele foi o primeiro a anunciar que iria concorrer ao pleito como uma terceira via. Grande benemérito do clube, foi vice presidente geral da segunda gestão de Eduardo Bandeira de Mello. O vice dele é Wellington Silva.

Pedro Paulo chega como candidato do Grupo Fla Tradição & Juventude. Ele tem apoio de nomes como Capitão Léo e prega defesa dos sócios proprietários do clube, além do retorno das organizadas ao estádio. Ele tem como vice Siro Darlan.

Rodrigo Dunshee de Abranches é o candidato da situação. Atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo. Ele venceu a concorrência com Bap pela vaga com apoio de Landim, o que dividiu a base aliada. O vice dele será Marcos Bodin.

Wallim Vasconcellos é ex-vice-presidente de futebol e finanças. Ele foi figura importante na gestão que iniciou a reformulação no Fla em 2013 ao lado de Landim e outros nomes. O vice dele é Bruno Cotecchia