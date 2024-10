Flamengo: Solução caseira foi melhor coisa que aconteceu, diz Trajano

Em participação no Cartão Vermelho desta terça (1), o comentarista José Trajano elogiou a escolha de Filipe Luís como novo treinador do Flamengo.

Na opinião de Trajano, Filipe Luís aparece como uma salvação para o clube rubro-negro. O jornalista entende que, por ter o apoio da torcida e dos jogadores, o novo técnico "tem tudo para dar certo".

Foi um achado. O Filipe Luís salvou o Flamengo. Essa solução caseira foi a melhor coisa que aconteceu. Tem tudo para dar certo. Se ele tem do lado a arquibancada e o bom ambiente dos jogadores, é tudo o que o Tite não tinha. Aliás, desde o início, nunca consegui ver Flamengo e Tite dando 'match'. Aquela coisa de manga comprida, calça de tergal, sapato, terno, dirigindo um time como o Flamengo? O outro vem de rabo de cavalo, é mais solto, conviveu, foi campeão.

Filipe Luís

Juca Kfouri: Corinthians tem oferta no clube para compra de 40% do estádio

A ideia seria uma forma de ajudar o clube a quitar a dívida da Arena Neo Química. Em troca, os compradores receberiam 40% da renda do estádio para sempre.

Mudança de data da Copa do Brasil é absurda? Juca e Mattos divergem

Enquanto Rodrigo Mattos disse que não vê nenhum absurdo, Juca Kfouri disse que a solução seria adiar o jogo do Corinthians contra o Athletico Paranaense, pelo Brasileirão. Ambos concordaram que a decisão da CBF favorece o jogo, já que todos os times terão todos os jogadores à disposição nas novas datas.

Marcelo Adnet debochou de quem faz jornalismo! Fez exatamente o que criticava, diz Rodrigo Mattos

Rodrigo Mattos comenta imitação de Marcelo Adnet com ironia a pergunta sobre jogador do Botafogo na convocação da seleção brasileira

São Paulo cria fundo para pagar dívida com mecanismo igual ao que recuperou rival Palmeiras

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Cartão Vermelho na íntegra