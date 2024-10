Filipe Luís convoca torcida do Flamengo para estreia contra o Corinthians pela Copa do Brasil

Nessa quarta-feira, Filipe Luís estreia como técnico do Flamengo contra o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O ex-jogador convocou a torcida para o duelo, nesta terça-feira.

"Fala, Nação, estou convocando todos vocês para que nos apoiem e que a gente possa jogar junto amanhã, na Copa do Brasil, contra o Corinthians", disse o comandante em vídeo no Instagram do clube.

Com a queda de desempenho, o clima no Maracanã vinha sendo hostil, com um dos principais alvos sendo Tite. Vaias ao time e xingamentos direcionados ao ex-técnico foram o tom da arquibancada no recentemente.

Diante da chegada de Filipe Luís, o Flamengo espera fazer as pazes com a torcida. O confronto vai acontecer às 21h45 (de Brasília).

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Flamengo (@flamengo)

Ídolo do Rubro-Negro, o ex-lateral foi peça importante nas conquistas de duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022), dois Cariocas (2020 e 2021), duas Supercopas (2020 e 2021) e uma Recopa Sul-Americana (2020).

Depois de encerrar a carreira no final do ano passado, Filipe Luís assumiu o comando do sub-17 do Flamengo no último mês de março. Conquistou a Copa Rio e logo depois se tornou o treinador do sub-20.

Na categoria, venceu o Mundial de Clubes e levou a equipe às quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20, sendo eliminado pelo Fortaleza. Ainda levou o Flamengo até o final do Campeonato Carioca sub-20 que vai ser disputada contra o Vasco.