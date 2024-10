Federação Paulista sai em defesa do Corinthians, e critica CBF pela mudança de datas na Copa do Brasil

A Federação Paulista de Futebol declarou publicamente nesta terça-feira o seu apoio ao Corinthians, que entrou no STJD pedindo uma nova mudança das datas das semifinais da Copa do Brasil. Segundo a entidade paulista, a CBF tomou a decisão de alterar os dias dos jogos de volta da competição sem qualquer diálogo com os clubes e suas federações.

"A Federação Paulista de Futebol vem a público manifestar seu repúdio à decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar a data dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, sem que houvesse diálogo claro e transparente com os clubes envolvidos e suas Federações", disse a FPF em nota oficial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Seguindo a linha da nota publicada pelo Corinthians na manhã desta terça, a FPF disse que a mudança "afronta o Regulamento Geral de Competições da CBF, o que torna a medida inaceitável em qualquer âmbito".

Por fim, a Federação Paulista se solidarizou com o Corinthians, entendendo que o Timão está sendo prejudicado com a alteração das datas.

Veja a nota completa da Federação Paulista de Futebol divulgada nesta terça-feira:

"A Federação Paulista de Futebol vem a público manifestar seu repúdio à decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar a data dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, sem que houvesse diálogo claro e transparente com os clubes envolvidos e suas Federações.

Mais do que isso, tal medida afronta o Regulamento Geral de Competições da CBF, o que torna a medida inaceitável em qualquer âmbito. O ajuste provoca ainda impactos significativos em jogos do Campeonato Brasileiro, que vive momentos decisivos de disputas por título, por classificação para competições sul-americanas e contra o rebaixamento.

A FPF apoia e se solidariza de forma irrestrita com seu filiado, o Sport Club Corinthians Paulista, prejudicado diretamente com essa decisão."