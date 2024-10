Ex-Palmeiras e Santos, Robinho analisa sequência para Paysandu se afastar do Z4 da Série B

Depois da vitória sobre o Ituano, o Paysandu se prepara para mais duelos diretos para se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Os próximos jogos serão contra CRB, fora de casa, e Chapecoense, em Belém. Uma das principais lideranças do elenco bicolor, o meia Robinho enalteceu a importância do sucesso diante do Ituano e projetou a sequência com mais dois confrontos diretos.

"O primeiro passo nós já demos que foi a vitória contra o Ituano. Nesta reta final, cada ponto conta muito, ainda mais em confrontos como esses que chamamos de seis pontos. Vamos em busca de duas vitórias nessas rodadas contra o CRB e a Chapecoense. Sabemos a dificuldade que teremos e respeitamos muito os nossos adversários. Mas, estamos muito focados nessas duas partidas decisivas, pois buscando grandes resultados que será um passo enorme para permanência do Paysandu na Série B", opinou o camisa 20.

Com 47 jogos pelo Paysandu e 795 na carreira, Robinho se identificou bastante com o Papão. Por isso, garante que não medirá esforços para manter o clube paraense na segundona nacional.

"É um time com uma torcida fantástica e que merece, no mínimo, estar na Série B. Oscilamos durante a competição. Mas, agora retomamos a confiança. Já havia trabalhado com o Márcio Fernandes no Santos. É um técnico experiente. Estamos prontos para encararmos essa reta decisiva e posso garantir que o nosso elenco está bastante unido no objetivo da manutenção do Paysandu", finalizou.