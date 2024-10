Estêvão e Marcos Rocha iniciam transição física e ficam perto de voltar a reforçar o Palmeiras

O Palmeiras pode ter reforços importantes para a reta final do Campeonato Brasileiro. O atacante Estêvão e o lateral direito Marcos Rocha deram início ao processo de transição física, nesta terça-feira, na reapresentação da equipe, na Academia de Futebol.

Estêvão se recupera de uma lesão na coxa esquerda, enquanto o lateral trata de mialgia na coxa direita. Ambos cumpriram cronograma interno e também no gramado.

No último sábado, o Verdão venceu o Atlético-MG, por 2 a 1, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O resultado deixou a equipe de Abel Ferreira na vice-liderança da competição, com 56 pontos, a apenas um de distância para o líder Botafogo.

O goleiro Weverton realizou um trabalho interno, passou por avaliações e não teve detectada nenhuma lesão nos dedos da mão direita. O atleta havia sentido dores no local no duelo contra o time mineiro, depois de um encontrão com Deyverson, mas seguiu em campo até o final da partida.

Após ativação no centro de excelência, os jogadores que foram a campo no último compromisso fizeram um trabalho técnico de aproximação, marcação e posse de bola, com duas equipes (sem goleiros) e três minimetas dispostas nas linhas de fundo. Na sequência, também com dois times, foi colocada em prática uma atividade técnica com outras dinâmicas e com a presença de arqueiros. No final, alguns atletas ainda realizaram complementos físicos.

O goleiro Marcelo Lomba e o lateral direito Mayke também deram sequência no processo de transição física após se recuperarem de pubalgia e lesão na panturrilha direita, respectivamente. O primeiro, inclusive, participou de grande parte do treino com o elenco.

O Palmeiras entra em campo neste sábado para enfrentar o Red Bull Bragantino, em duelo da 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).