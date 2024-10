Em tensão com o Corinthians, CBF anuncia mudança e treinos da Seleção no CT do Palmeiras

A CBF anunciou na noite desta terça-feira que a Seleção Brasileira não vai mais usar o CT Joaquim Grava, do Corinthians, na preparação para a próxima data Fifa. Em meio à tensão com o clube alvinegro, a entidade do futebol brasileiro optou por utilizar a Academia de Futebol, do Palmeiras, antes do jogo contra o Chile.

A diretoria do Corinthians entrou em rota de colisão com a CBF por conta da alteração da data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo. A partida inicialmente estava prevista para acontecer no dia 16 (quarta-feira), pouco tempo depois da data Fifa, e foi realocada para o dia 20 (domingo).

Como o jogo contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, foi antecipado para o dia 17, o Corinthians entende que vai ter prejuízo técnico na competição que é sua prioridade na temporada, já que o elenco terá jogadores convocados por suas seleções, como Félix Torres, José Martínez e Romero.

Além da mudança de data da partida, o Corinthians está na bronca com a CBF por conta da arbitragem no Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 3 a 1 para o São Paulo, no último domingo, o presidente Augusto Melo e o executivo Fabinho Soldado contestaram o nível do apito nas partidas que envolvem o Timão.

"É um absurdo. É o que vem acontecendo, a CBF manchando a Copa do Brasil e agora manchando o Campeonato Brasileiro. É um absurdo o que estão tentando fazer com o Corinthians, e vamos seguir lutando contra tudo e contra todos", comentou Augusto Melo em entrevista à TV Bandeirantes.

O elenco da Seleção Brasileira vai começar a preparação para o jogo contra o Chile no dia 7 (segunda-feira) e deixa a capital paulista no dia 9 (quarta-feira), véspera da partida em Santiago. O último compromisso do Brasil no mês de outubro será contra o Peru, no dia 15, em Brasília.

A delegação da Amarelinha volta a usar o CT do Palmeiras depois de três anos. Na última vez que isso aconteceu, o técnico do Brasil ainda era o Tite e a Seleção se preparava para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2024.

Veja a nota oficial da CBF:

A CBF alterou a preparação da Seleção Brasileira para o jogo contra o Chile, no dia 10, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Inicialmente, os convocados por Dorival Júnior treinariam no Centro de Treinamento Joaquim Grava, do Corinthians. Nesta terça-feira (1), a entidade definiu que a equipe vai se preparar na Academia de Futebol S E Palmeiras/Barra Funda a partir da próxima segunda (7).

A delegação deixa São Paulo no dia 9, véspera do jogo em Santiago.

A última vez que a Amarelinha treinou no CT do Palmeiras foi em novembro de 2021 nas Eliminatórias passada.

A entidade agradece ao Sport Club Corinthians Paulista por ter disponibilizado o Centro de Treinamento Joaquim Grava para a Amarelinha.