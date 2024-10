Em carta aberta, Augusto descarta SAF e garante que Corinthians não entrará em recuperação judicial

Por meio de seu perfil no Instagram, Augusto Melo publicou uma carta aberta nesta segunda-feira. No texto dirigido à torcida, o presidente do Corinthians descartou a possibilidade de transformar o clube em uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e assegurou que a agremiação não entrará em recuperação judicial.

"Quero garantir: enquanto eu estiver aqui, como presidente ou conselheiro, o Corinthians não será transformado em uma SAF, nem entrará em recuperação judicial. O Corinthians é de vocês, e assim permanecerá", diz o texto publicado por Augusto Melo.

"Estamos trabalhando duro para garantir a estabilidade financeira do Corinthians, com transparência e responsabilidade. O diálogo com nossos credores está sendo conduzido para que o clube siga forte e digno da sua paixão", diz o comunicado postado no perfil do dirigente.

Com apenas 28 pontos, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, a primeira dentro da zona de rebaixamento. O clube presidido por Augusto Melo ainda enfrenta o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e tem o Racing como adversário na mesma fase da Sul-Americana.

Leia a carta aberta na íntegra:

Fiel Torcida,

Hoje venho falar diretamente a vocês, corinthianos, com a responsabilidade e o orgulho de presidir o time que mora no coração de milhões. Desde 1910, o Corinthians é sinônimo de superação e de amor pelo futebol, e, acima de tudo, de pertencimento ao povo.

Nosso clube, que gera mais de R$ 1 bilhão por ano, é muito mais do que números. Ele é sustentado pela paixão de vocês, pelas vozes nas arquibancadas e pelos sonhos que compartilhamos a cada jogo.

Temos um elenco de garra e talento, que traz esperança. Cada treino aberto e cada jogo é uma celebração de amor e união entre time e torcida. Vocês, Fiel, são o coração pulsante do clube.

O Corinthians é resistência. E é essa força que nos move. Sempre.

Vai, Corinthians!