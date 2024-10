Duelo entre irmãos Mbappé na Champions é adiado: 'Sonho não desaparece'

Uma lesão nas vésperas impediu o primeiro confronto entre Kylian e Ethan Mbappé, que seria concretizado no jogo desta quarta (2) entre Real Madrid e Lille, na Liga dos Campeões.

O que aconteceu

Irmão mais novo do astro francês, Ethan se machucou na última partida e não participará do duelo da Champions. O jogador de 17 anos entrou na reta final do compromisso contra o Le Havre, no final de semana, e sofreu uma lesão que o deixará fora de ação "por várias semanas".

Na contramão, Kylian se recuperou de uma lesão, foi relacionado e gerou a expectativa para o confronto familiar inédito. O atacante enfrentava um problema no bíceps femoral da perna esquerda que o tirou dos últimos jogos, mas conseguiu estar à disposição a tempo para a partida.

Ethan Mbappé com o irmão Kylian, oito anos mais velho que ele Imagem: Reprodução/Instagram

O primeiro confronto entre os irmãos, portanto, acabou sendo adiado: "Mas não desaparece". Ethan começou a carreira na base do PSG, quando o irmão mais velho já atuava pelo clube, e foi contratado pelo Lille nesta temporada. Ambos deixaram juntos a equipe parisiense e teriam o caminho se cruzando pela primeira vez, em plena Liga dos Campeões, nesta quarta.