Decisivo contra o Corinthians, Arboleda é o jogador do São Paulo com maior minutagem no Brasileirão

Na tarde do último domingo, o São Paulo conquistou sua segunda vitória sobre o Corinthians na atual temporada. O Tricolor saiu vitorioso no Majestoso ao bater o rival por 3 a 1, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fagner cometeu pênalti, foi expulso, e Lucas Moura abriu o placar para o São Paulo. Mesmo com um a menos, o Corinthians voltou para o segundo tempo pressionando o Tricolor, e teve oportunidades de empatar o duelo.

Contudo, aos 30 minutos, Arboleda jogou um balde de água fria e esfriou qualquer reação corintiana ao marcar o segundo gol do São Paulo. Após cobrança de escanteio de Wellington Rato, o zagueiro subiu bem de cabeça e não deu chances para Hugo Souza.

O equatoriano vem sendo uma das principais figuras do Tricolor no ano e cresceu de produção atuando ao lado de Alan Franco. Não à toa, Arboleda é o jogador da equipe são-paulina com maior minutagem no Brasileirão atual.

O defensor atuou em 23 dos 28 jogos do São Paulo nesta edição da Série A, acumulando 1.953 minutos em campo. O atacante Calleri, com 1.697 minutos, e Igor Vinícius, com 1.687, completam o top 3 de atletas com maior minutagem do time no torneio de pontos corridos.

Os únicos cinco embates em que Arboleda não esteve presente foram contra o Internacional, na oitava rodada; contra o Vasco, na 11ª rodada; diante do Fortaleza, na 20ª rodada; contra o Cruzeiro, na 26ª rodada; e diante do Inter, na 27ª rodada.

Nos jogos contra Cruzeiro e Inter, por exemplo, o zagueiro foi poupado pelo técnico Luis Zubeldía, que optou por mandar a campo times mistos. A estratégia do treinador foi preservar os titulares para os jogos decisivos contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores.

Arboleda, por sua vez, também é o jogador do São Paulo com maior minutagem na atual temporada. O equatoriano acumula um total de 4.098 minutos em campo. Ao todo, já disputou 47 partidas (46 como titular), tendo marcado dois gols.

Já em número de jogos neste 2024, o atleta só fica atrás de Luciano. O camisa 10 atuou em 51 confrontos pelo São Paulo nesta temporada, contra os 47 de Arboleda. Em minutagem, porém, o atacante perde para o zagueiro (4.098 contra 3.442).

O defensor também se destaca pela baixa quantidade de cartões amarelos recebidos. Neste 2024, foi punido apenas oito vezes entre todas as competições. Foram sete amarelos e um único cartão vermelho, ainda no Campeonato Paulista.

Com Arboleda à disposição, o São Paulo volta a campo neste sábado, quando terá pela frente o Cuiabá. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.