Corinthians tenta superar péssimo retrospecto recente contra o Flamengo no Rio

O Corinthians terá que superar um péssimo retrospecto recente diante do Flamengo no Maracanã para sair na frente do duelo válido pela semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida do confronto está agendado para esta quarta-feira, no Rio de Janeiro, a partir das 21h45 (de Brasília).

O histórico recente do Timão contra o Flamengo, como visitante, é muito ruim. Desde 2016, os times mediram forças no Rio 13 vezes. E o Corinthians só ganhou uma partida.

Ao todo, foram nove vitórias do Rubro-Negro, três empates e apenas um triunfo para o Timão. Aproveitamento de só 15% do lado alvinegro.

A única vitória do Corinthians neste período ocorreu no Brasileiro de 2022. Sob o comando de Vítor Pereira, o Timão venceu o Flamengo por 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Du Queiroz. Matheus França descontou a favor da equipe da Gávea.

Naquele mesmo ano, porém, o time do Parque São Jorge sofreu duas duras derrotas contra o Flamengo. A equipe foi eliminada pelo Rubro-Negro nas quartas de final da Libertadores e perdeu a final da Copa do Brasil, nos pênaltis.

Desta vez, diferentemente dos dois confrontos disputados entre os times em 2022, o Corinthians irá decidir em casa. O jogo de volta está marcado para dia 20 de outubro (domingo), às 16h, na Neo Química Arena.

O Timão está em baixa no Campeonato Brasileiro e briga contra o rebaixamento. Porém, está embalado nas copas. O clube, além da semifinal da Copa do Brasil, disputará a semifinal da Sul-Americana, contra o Racing. No embate com o Flamengo, porém, o atacante Memphis Depay não está à disposição, pois não foi inscrito no torneio nacional.

Veja abaixo os últimos jogos entre Flamengo e Corinthians no Rio:

Flamengo 2 x 2 Corinthians - Brasileirão de 2016



Flamengo 3 x 0 Corinthians - Brasileirão de 2017



Flamengo 1 x 0 Corinthians - Brasileirão de 2018



Flamengo 0 x 0 Corinthians - Semifinal da Copa do Brasil de 2018



Flamengo 1 x 0 Corinthians - Oitavas de final da Copa do Brasil de 2019



Flamengo 4 x 1 Corinthians - Brasileirão de 2019



Flamengo 2 x 1 Corinthians - Brasileirão de 2020



Flamengo 1 x 0 Corinthians - Brasileirão de 2021



Flamengo 1 x 0 Corinthians - Quartas de final da Libertadores de 2022



Flamengo 1 x 1 Corinthians - Final da Copa do Brasil de 2022



Flamengo 1 x 2 Corinthians - Brasileirão de 2022



Flamengo 1 x 0 Corinthians - Brasileirão de 2023



Flamengo 2 x 0 Corinthians - Brasileirão de 2024