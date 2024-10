Corinthians não é coitadinho! Vitimização prejudica o time, diz Arnaldo

No UOL News Esporte desta terça-feira (1), Arnaldo Ribeiro afirmou que o Corinthians está se fazendo de vítima no caso da mudança de datas na Copa do Brasil. Segundo ele, a equipe em situação mais complicada é o Atlético-MG, que pediu junto ao Flamengo a mudança no calendário, e o discurso de coitadinho pode prejudicar o Timão.

'Clube mais encalacrado com essas datas é o Atlético-MG': "Ficou com essa imagem que o Flamengo pediu, o Flamengo é um malvadão, mas o principal clube encalacrado com essas datas todas é o Atlético-MG. Não tem datas para jogar todas as partidas que têm a fazer, ainda mais se ele se classificar na Copa do Brasil e na Libertadores. É o clube que tem frente tripla como o Corinthians, mas tem dois jogos a menos no Brasileiro que o Corinthians, então não tem data. Partindo do enforcamento [do calendário] do Atlético-MG, chamar os quatro clubes e decidir pela melhor solução para as semifinais da Copa do Brasil seria o ideal, mas não foi isso que a CBF fez".

'Discurso confortável do presidente do Corinthians': "O Corinthians está se julgando a vítima da CBF e acho que é um discurso confortável do seu presidente. Se eu posso dar um conselho, amanhã quarta-feira, é o dia da primeira partida da Copa do Brasil, assim como o Corinthians não se preparou e não se concentrou pro jogo do São Paulo, ele tem que se preparar e se concentrar pro jogo do Flamengo primeiro, que esse vai acontecer de qualquer jeito no Maracanã. Depois, se perder, não adianta nada brigar tanto pelo segundo jogo com esse discurso de vitimização institucional do Corinthians que contagiou a todos e prejudicou o time".

'Corinthians está se fazendo de vítima e não é': "Enquanto o Flamengo está trocando o técnico e apresentando o Filipe Luís, Vasco e Corinthians estão lá. Deixa isso com o departamento jurídico, esquece essa situação, deixa os caras brigando lá e se prepara e se concentra pro jogo. A ida é o mais importante, às vezes não tem nem volta dependendo da ida. Então, é preciso separar as coisas, o Corinthians está misturando tudo como se fosse o coitadinho, como se fosse a vítima dessa toda essa história toda, e não é".

