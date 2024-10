Corinthians encerra preparação para jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil; veja provável escalação

O Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Flamengo, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, os atletas realizaram o último ensaio antes do duelo que será disputado no Maracanã.

Para o primeiro jogo da semifinal, o Corinthians tem baixas importantes. O volante Alex Santana e o atacante Talles Magno seguem se recuperando de lesão, enquanto Memphis Depay não foi inscrito a tempo na competição. Por outro lado, existe a possibilidade de André Carrillo fazer sua estreia na Copa do Brasil.

Assim, o Corinthians deve ter em campo: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Mahteus Bidu (Hugo); José Martínez, Charles, Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

Nesta terça, após um trabalho de força na academia e aquecimento no gramado, o técnico Ramón Díaz comandou um exercício tático de enfrentamento. Jogadas de bola parada ofensivas e defensivas foram executadas. Cobranças de falta e pênalti também foram trabalhadas na parte final.

A delegação corintiana embarca para o Rio de Janeiro nesta tarde. Todos os ingressos disponíveis para a torcida corintiana foram reservados e a tendência é que o Maracanã recebe um grande público.

O jogo entre Flamengo e Corinthians será nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). A volta da semifinal está programada para o dia 20 deste mês (domingo), na Neo Química Arena. Quem avançar para a final encara o vencedor dos duelos entre Vasco e Atlético-MG.