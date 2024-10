Coordenador da base revela propostas por joias e cita foco de trabalho no Palmeiras: "Ser o melhor"

Na noite da última segunda-feira, o sub-20 do Palmeiras venceu o Cruzeiro, por 3 a 0, no Allianz Parque e faturou o título do Campeonato Brasileiro da categoria pela terceira vez em sua história. No elenco campeão, há diversas revelações e jogadores que chamam atenções de clubes do exterior. O coordenador da base palmeirense, João Paulo Sampaio, revelou propostas por algumas de suas joias, mas que o clube não pretende negociá-las no momento.

"Tem muitos jogadores ali que já pularam essa etapa, né? Você vê Vitor Reis está ali no vestiário, e já pulou essa etapa. Luighi já fez gol no profissional, Benedetti agora foi pra Seleção. Tem outros jogadores ali. Recusamos já proposta por Riquelme Fillipi e outros. Thalys, Luighi tiveram propostas, Benedetti também. Bom dinheiro, mas não queremos. Não tem limite porque a gente não pode ter negociação contra seu melhor, não tem negociação com a fome aqui. A gente tem que ser o melhor então é sem limites. Eles sabem que a gente vai descansar hoje, mas quinta-feira já tem jogo Copa do Brasil e o foco, a cobrança e a porrada vai para dentro", disse.

Os outros dois Brasileiros, conquistados em 2018 e 2022, também teve participação de João Paulo, que está à serviço do Palmeiras desde 2015. O coordenador foi responsável por captar jogadores como Endrick, Luis Guilherme, Estêvão e entre outros. JP Sampaio admitiu que o foco do trabalho não é necessariamente conquistar título, mas sim a formação e o trabalho até chegar aos profissionais. Para ele, os títulos são consequências.

"Se você for ver do time que jogou a final do ano passado, só tem dois três jogadores, a gente poderia manter na base vai ser a estoura a idade não dá nem para manter, igual no profissional que você mantém o jogador jogando ali. Então você tá sempre trocando de gerações. Então é só consequência. A gente não tem foco de ganhar o título. A gente tem foco de ser melhor e consequentemente você sendo melhor, você tem grandes chances de ganhar o título, mas nosso foco nunca é ganhar a qualquer custo, se preparar só para isso. Nosso foco é sempre a formação", contou.

"Eu falo que base foi o campeão paulista de 10 ou 15 anos atrás? Ou da Copinha? Ninguém vai lembrar de cabeça, mas vai lembrar quem é Endrick, quem é Wesley, quem é Vitão, Luan Cândido, que são outras gerações que passaram por aqui. Quem é Luis Guilherme, então vai vindo. Então, isso é o nosso foco. Ontem, eu fiquei muito feliz o sub-7, sub-9 sub-10 estão classificados para final do campeonato de futsal de São Paulo. E aí, é só jogador de qualidade. O sub-14 está indo agora para o Catar para o mundial que ganhou a libertadores e ganhou o brasileiro. O sub-15 é a melhor campanha do paulista. O sub-17, pode ser tricampeão brasileiro e também está no Paulista. O Palmeiras não é uma geração, não é um raio, o Palmeiras é o trabalho", garantiu.

O sub-20 do Palmeiras ainda pode fechar a temporada com mais dois títulos. Os palmeirenses estão nas quartas de final do Paulista, fase em que enfrentam o Corinthians, e começam a disputa da Copa do Brasil nesta quinta-feira. A estreia será contra o União ABC (MS). A bola rola às 15 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.