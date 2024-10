Com atletas de 11 países, torneio internacional de Belo Horizonte começa nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira, a partir das 10h (de Brasília), na Arena RM, em Belo Horizonte (MG), o ITF BT 400 Belo Horizonte, um dos maiores do mundo do Beach Tennis que contará com atletas de onze países e apenas duas ausências entre os top 10 no masculino e a disputa pelo número 1 do mundo entre as mulheres.

O primeiro dia será reservado ao BT 10, evento sem premiação, mas com dez pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis e presença de mineiros em busca do título tais como Gustavo Gomes e Daniel Maia como uma das duplas favoritas. A principal dupla será a dos porto-riquenhos Hiram Ramos e Fernando Ramirez no masculino e Vitória Francisco com Marcella Balduino no feminino.

Já na quarta-feira, será o dia da disputa do qualifying do principal evento BT 400 com premiação total de US$ 35 mil (R$ 192 mil) e 440 pontos em jogo definindo as últimas vagas na chave principal que começa na quinta-feira, e segue até o sábado, com semifinais a partir das 9h e finais previstas a partir das 18h, duelos com transmissões da ESPN e do Disney+.

As únicas ausências no top 10 são a do russo Nikita Burmakin, 5º colocado, e o italiano Tomaso Giovannini, 7º. No restante todos os dez melhores estão inscritos. Entre os homens os favoritos serão os atuais campeões do mundo, o catarinense André Baran e o italiano Michele Cappelletti, dono de 84 títulos na carreira. Campeões do mundo do ano passado, o italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti, ambos na terceira colocação empatados. Sexto do mundo e bicampeão mundial, o espanhol Antomi Ramos atua com o top 20, o jovem Felipe Loch. Oitavo colocado e atleta da Seleção Brasileira, Hugo Russo atua com o francês Mathieu Guegano, no top 15, Daniel Mola, 9º e mais jovem brasileiro da história no top 10, joga com o paranaense Giovanni Cariani, 11º. Leonardo Branco, 10º, atua com Allan Oliveira, 12º.

Disputa pela liderança no feminino com jovem sensação brasileira

No feminino, todas as top 10 estarão presentes com Rafaella Miiller, do Paraná, e a venezuelana Patrícia Diaz, líderes do ranking e atuais bicampeãs mundiais, como as principais favoritas. Logo abaixo Vitória Marchezini, de apenas 18 anos, e Sophia Chow, ambas no terceiro lugar do ranking. Esta dupla disputa a liderança do ranking na semana buscando feito inédito para elas e para tal precisam do título em Belo Horizonte e que Miiller e Diaz não alcancem a decisão.

"Estamos bem ansiosas para voltar a jogar, ficamos um mês paradas, vamos tentar dar o nosso melhor. Tem essa expectativa que todo mundo fala pelo número 1 do mundo, mas iremos dar o nosso melhor em quadra. Tudo o que vier será graças ao nosso trabalho, o que nos esforçamos e treinamos. Se acontecer será ótimo, caso contrário teremos outras oportunidades. Estou muito feliz por estar jogando em Belo Horizonte e espero que todas torçam por nós e tudo dê certo no evento", disse Marchezini que buscará ser a mais jovem a atingir o topo.

As italianas Nicole Nobile, 5ª, e Flaminia Daina, 6ª, serão as cabeças de chave 3. Bicampeãs mundiais em 2021 e 2022, as italianas Giulia Gasparri, 7ª, e Ninny Valentini, 8ª, serão as cabeças de chave 4. Greta Giusti, 10ª, e Sofia Cimatti, 11ª, e a dupla da italiana Veronica Casadei, 9ª, com a espanhola Ariadna Graell, 12ª, vêm logo abaixo.

A competição tem atletas de onze países. Além do Brasil, estarão representados a Itália, França, Espanha, Aruba, Chile, Bolívia, Letônia, Porto Rico, Rússia e Venezuela.