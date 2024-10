Cicinho projeta estreia de Filipe Luís com goleada do Flamengo diante do Corinthians

Com a demissão do técnico Tite, na última segunda-feira, Filipe Luís assumiu o comando interino do Flamengo e vai fazer sua estreia diante do Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. Ídolo do São Paulo, o ex-jogador Cicinho disse que o novo treinador teve sorte de estrear contra o Timão.

"A sorte do Filipe Luís é que já tem o Corinthians pela frente. Então já manda 4 a 0. O Corinthians na fase que está, já manda 4 a 0, a moral vai lá em cima", disse Cicinho no Arena SBT.

"Quem demitiu o Tite não foi o diretoria, foi a torcida. Pela diretoria e pela entrevista que ele deu, estava tudo tranquilo e tinha total respaldo. A diretoria viu a faixa da torcida, depois do jogo deu aquele docinho para a criança e acabou ali, já tirou o doce", completou Cicinho sobre a demissão de Tite.

Depois do compromisso pelo Copa do Brasil, Filipe Luís vai fazer sua estreia pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, quando o Flamengo recebe o Bahia, às 19 horas (de Brasília), pela 29ª rodada, na Arena Fonte Nova.

A partida de volta contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, acontece somente após a data Fifa. O segundo jogo foi marcado para o dia 20 de outubro, domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena.

Depois de encerrar a carreira como jogador no final do ano passado, Filipe Luís assumiu o comando do sub-17 do Flamengo no último mês de março. Conquistou a Copa Rio e logo depois se tornou o treinador do sub-20.

Na categoria, venceu o Mundial de Clubes e levou a equipe às quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20, sendo eliminado pelo Fortaleza. Ainda levou o Flamengo até o final do Campeonato Carioca sub-20 que vai ser disputada contra o Vasco.