Botafogo x Palmeiras: veja onde assistir e informações do jogo de ida da semifinal do Brasileirão sub-17

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela ida das semifinais do Campeonato Brasileiro sub-17. O palco do duelo será o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Onde assistir: a partida terá transmissão do SporTV, na televisão fechada.

Campanhas até as semifinais

Botafogo: O Glorioso fechou a primeira fase do Brasileirão sub-17 em segundo lugar do Grupo A, com 19 pontos. Até o momento, os cariocas somam sete vitórias, um empate e três derrotas na competição. Nas quartas de final, a equipe eliminou o Cuiabá.

Palmeiras: As Crias da Academia terminaram a primeira fase na liderança do Grupo B, com 25 pontos. O Verdão tem campanha invicta até aqui, com nove triunfos e três empates em 12 compromissos. Nas quartas de final, a equipe eliminou seu rival, o Corinthians.