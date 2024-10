Bets de Corinthians e mais 4 times da Série A não podem operar; veja lista

Do UOL, em São Paulo

A Esportes da Sorte, que patrocina o Corinthians e outros três times da Série A no futebol masculino, não está na lista das bets autorizadas a operar no Brasil a partir de 11 de outubro. A Stake, parceira do Juventude, também é ausência entre os mais de 190 sites exibidos.

O que aconteceu

Athletico, Bahia e Corinthians têm a Esportes da Sorte como patrocinadora máster, enquanto o Grêmio estampa a empresa no peito de seu uniforme — o Palmeiras também tem ligação com a casa, mas somente no futebol feminino.

Já o Juventude tem a Stake como principal parceira. O site de apostas divulga sua logomarca nos uniformes da equipe gaúcha.

As duas casas não estão entre as empresas regulares divulgadas pelo governo. Ao todo, são 193 sites ligados a 89 empresas diferentes.

Elas devem sair do ar até dia 11 de outubro, ainda segundo o Ministério da Fazenda.

A Esportes da Sorte também patrocina o Ceará, que disputa a Série B. Outros times da 2ª divisão têm ligações com bets irregulares: Betvip (Sport), Dafabet (Guarani) e Reals (Amazonas e Coritiba)

Outro lado

O UOL apurou que a Esportes da Sorte acredita em um erro formal e está procurando a Secretaria de Prêmios e Apostas para retificação, pois alega ter cumprido todas as exigências da portaria do ministério. Por isso, espera constar na lista definitiva de empresas autorizadas o mais breve possível.

Já a Reals, que patrocina Amazonas e Coritiba, também está em contato com o governo e aguarda o contato porque entende que tenha cumprido todos os requisitos desde o prazo da primeira licença.

Tanto Esportes da Sorte quanto a Reals não se manifestaram oficialmente sobre não estarem na lista.

Quais bets não estão aptas?

Série A

Athletico: Esportes da Sorte - patrocinadora master

Bahia: Esportes da Sorte - patrocinadora master

Corinthians: Esportes da Sorte - patrocinadora master

Grêmio: Esportes da Sorte - patrocinadora peito

Juventude: Stake - patrocinadora master

Série B

Amazonas: Reals - patrocinadora master

Ceará: Esportes da Sorte - patrocinadora master

Coritiba: Reals - patrocinadora master

Guarani: Dafabet - patrocinadora master

Sport: Betvip - patrocinadora master

Quais bets estão aptas?