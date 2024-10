Atlético-MG x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

As semifinais da Copa do Brasil começam a ser disputadas nesta quarta-feira. O primeiro duelo entre Atlético-MG e Vasco será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19h15 (de Brasília).

A partida será transmitida por Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).

Sem chances de título no Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino e o Galo estão focados nas copas. A equipe mineira está classificada também para as semifinais da Libertadores, contra o River Plate, da Argentina.

Para o Vasco, que tenta se reerguer no cenário nacional após temporadas na Série B, a competição assume importância capital. A última vez que a equipe de São Januário alcançou a mesma fase da Copa do Brasil foi em 2011, quando conquistou seu único título.

O Galo, por outro lado, tem dois títulos conquistados, em 2014 e, mais recentemente, em 2021. As duas equipes só se enfrentaram duas vezes na competição, em 1994 e 1995, pelas quartas de final, com o Vasco saindo vitorioso em ambas.

Este será o segundo confronto entre Vasco e Atlético-MG nesta temporada. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte, o Galo venceu por 2 a 0.

Vasco e Atlético-MG irão a campo com desfalques. Na equipe carioca, a principal baixa é o atacante David, que sofreu uma séria lesão no joelho na partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e só retornará aos gramados em 2025.

Para a vaga de David, Rafael Paiva deve escalar o lateral Puma Rodríguez pelo lado direito do ataque, com Emerson Rodríguez atuando pelo lado esquerdo. Outra ausência é a do atacante Rayan, expulso contra o Athletico-PR, nas quartas de final.

O Galo também terá novidades em relação ao que enfrentou o Palmeiras, no último sábado. O zagueiro Lyanco, que ficou fora da partida por conta de dores musculares, deve estar de volta. No ataque, Paulinho, poupado contra o Verdão, reassume seu posto ao lado de Hulk.

Já o volante Fausto Vera não pode jogar a Copa do Brasil e Otávio, recuperado de uma lesão no ombro, será o titular. O argentino não é o único impedido de jogar por já ter atuado por outra equipe. O mesmo ocorre com o atacante Deyverson. Lesionados, Bernard e Saravia também estão fora.

A partida de volta está marcada para o dia 19 de outubro, em São Januário. O Vasco, entretanto, não concordou com a alteração promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a pedido do Atlético-MG e recorreu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que seja mantida a data anterior, no dia 17.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG X VASCO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: Quarta-feira, 2 de outubro de 2024



Hora: 19h15 (de Brasília)



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP-Fifa)



Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa)



VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)

ATLÉTICO-MG: Everson, Lyanco, Battaglia e Júnior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Matheus Carvalho, Hugo Moura e Philippe Coutinho; Puma Rodriguez (Jean David), Vegetti e Emerson Rodríguez



Técnico: Rafael Paiva