Asics lança tênis para trilhas inspirado em atleta espanhol; conheça

Do UOL, em São Paulo

A Asics lançou, nesta semana, o Metafuji Trail, tênis com placa de carbono criado para trilhas e que foi inspirado em um atleta espanhol.

O acessório se inspirou em Andreu Simon, atleta espanhol que tem parceria com a empresa há quatro anos. Ele, inclusive, participou do processo de criação da novidade.

O tênis foi projetado para corridas em trilhas. O Metafuji Trail tem placa de carbono posicionada entre duas camadas de espuma, garantindo maior propulsão sem prejuízo na hora de frear.

A entressola tem espumas com tecnologias que garantem maior retorno de energia nas arrancadas: a FF Blast Turbo e a FF Plast Plus. O solado conta com padrão específico para corridas em trilhas.

O design do cabedal também tem uma referência ao legado japonês da empresa. Há triângulos na parte frontal do pé que, aos poucos, desaparecem, simbolizando um ritmo rápido.

A Asics comercializou o tênis com valor a partir de R$ 1.999,99. Ele já está disponível nas lojas virtuais da empresa e em parceiros especializados.